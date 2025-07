Tunisie: Expatriés - Yannis Gharbi insatiable

- Le vétéran Yannis Gharbi ne semble pas rassasié à 32 ans. Le milieu offensif tunisien, passé par les rangs de Perpignan, Lozere, Martigue, Ales et Béziers avant de mettre le cap sur Andrezieux, a trouvé un point de chute du côté de Goal FC en National 2 dans le cadre d'un transfert libre.

Nader Ghandri s'approche davantage d'Al Hazm

Nader Ghandri est donc fortement sollicité en Arabie saoudite. C'est le club d'Al Hazm qui insiste pour l'enrôler. Coaché par Jalel Kadri, ex-sélectionneur de la Tunisie, Al Hazm compte recruter le joueur de 30 ans, milieu défensif et aussi défenseur axial qui a encore un an de contrat à honorer avec Akhmat Grozny. Après Antwerp, Westerlo, Arles Avignon, Slavia Sofia et Ajman, l'ex-milieu du Club Africain se dirigerait donc vers l'Arabie saoudite.

Hani Amamou sur le marché

Au Raja de Casablanca, Lassaâd Chebbi alias Jarda s'emploie à réaliser un remaniement de l'effectif. Et parmi les partants se trouve Hani Amamou, défenseur de 27 ans ayant auparavant évolué au CSS et à l'EST. Aux dernières nouvelles, Amamou serait dans les pensées de l'ESS, mais il ne manque pas aussi de prétendants au Golfe.

Faissal Manai signe à Bordeaux

Libre de droit depuis janvier 2025, après une expérience à l'USM qui l'a vu devenir le meilleur passeur des Bleus et de la L1, Manai tentera de briller au sein d'un club prestigieux mais au plus mal depuis quelque temps déjà. Produit des Canaris du FC Nantes, il a évolué en Tunisie à la Jeunesse Sportive Kairouanaise en 2015, puis a retrouvé l'Hexagone par le biais de Cholet et Sète.

En 2023 cependant, il retourne en Tunisie et débarque à l'USM, alors qu'il n'a disputé que quatre matchs la saison passée. Valorisé 350.000 euros sur Transfermark, Manai se voit proposer un challenge excitant mais encore faudra-t-il s'armer de persévérance pour percer à Bordeaux qui loge en National 2.

Ben Hamouda va quitter Ghazl Mahalla

Brillant à Ghazl El Mahalla la saison écoulée, l'attaquant Mohamed Ali Ben Hammouda, 25 ans, est actuellement convoité par Ceramica Cleopatra d'Egypte, Al Masry et Bank El Ahly. Cependant, c'est le club de Port-Saïd qui a « dégainé » le premier, formulant une offre d'1 million d'euros. Avec neuf buts et 3 passes décisives en 16 matchs la saison passée, Ben Hamouda a vu sa cote grimper à 800.000 euros sur Transfertmarkt et les courtisans ne manquent pas actuellement.

Aziz Saihi de retour en L1 ?

Arrière gauche de 24 ans, Aziz Saihi a effectué la majeure partie de sa carrière en Serbie et en Tunisie sous les couleurs de l'OB et du CSS. Sociétaire des Serbes du FK Indjija, le joueur est encore redevable d'un an de contrat, mais cela ne découragerait pas l'ESS qui voudrait devancer deux clubs qataris. La valeur marchande de Saihi est estimée à 175.000 euros sur Transfermarkt.

Ferjani Sassi devrait prolonger

Ferjani Sassi, milieu d'Al Gharrafa, va prolonger de deux ans son contrat avec le club qatari. A 33 ans, Ferjani Sassi sort d'une saison où il a signé neuf buts en 35 matchs. Et si l'option de l'Arabie saoudite et celle du Koweït ont été évoquées, Ferjani Sassi, ex-joueur du CSS, EST, Ezzamalek, Al Nassr, Metz et Al-Duhail, a finalement décidé de rester.

Al Rayyan et Al Sailiya sur Youssef Msakni

Libre de tout engagement après la fin de son bail avec Al Arabi du Qatar, Youssef Msakni, 34 ans, ne restera pas longtemps inactif puisque Al Rayyan et Al Sailiya se sont déjà positionnés pour enrôler l'ex-joueur du ST, EST, Al Duhail et KAS Eupen.