Sénégal: Une entreprise veut promouvoir l'industrialisation de la Casamance

La paix retrouvée en Casamance ouvre la voie à un nouveau souffle économique.

L'entreprise, les entrepreneurs solidaires de l'innovation (Lsi Holding), portée par Abdoul Aziz Gning, entend catalyser le développement industriel régional en s'appuyant sur les richesses naturelles locales. Avec un objectif clair, transformer la Casamance en pôle agro-industriel majeur et créer des emplois décents pour sa jeunesse.

ZIGUINCHOR - «Nous devons travailler à industrialiser la Casamance et soutenir l'État du Sénégal dans sa politique de création d'emplois.» C'est le message fort prononcé ce samedi 12 juillet 2025, par le président-directeur général de la Lsi Holding, à l'occasion du lancement officiel de ladite structure. Devant des responsables de la société civile, des autorités administratives et de nombreux jeunes, il a déroulé sa vision ambitieuse : faire de la Casamance un levier de transformation économique par l'agro-industrie. «Il y a la paix à Ziguinchor.

Cette région peut tout donner au Sénégal. Il pleut beaucoup, donc toutes les conditions sont réunies pour garantir des emplois décents à la jeunesse. Nous voulons changer des vies, ici en Casamance», affirme-t-il avec conviction. Dans le Sud du pays qui regorge de beaucoup de potentialités, Abdoul Aziz Gning veut aller plus loin. Son objectif est clair : développer toute la chaîne agro-alimentaire depuis la production jusqu'à la transformation, afin de maximiser la création d'emplois au sein des communautés rurales et urbaines. «Nous avons beaucoup de fruits en Casamance. Nous devons consommer ce que nous produisons. Plus tard, nous allons implanter une industrie qui transformera toute la production locale. Le monde bouge vite, et nous devons bouger avec lui», renchérit le patron de Lsi Holding.

Cette initiative entrepreneuriale est saluée de toutes parts. De son côté, le coordonnateur de la Coordination des organisations de la société civile pour la paix en Casamance (Cospac), Henry Ndecky voit dans ce projet une opportunité de reconstruction économique et sociale pour une région meurtrie par quatre décennies de conflit. «Si nous nous réunissons aujourd'hui, c'est parce qu'il y a la paix. Cette société arrive au bon moment. Elle va aider les populations à se relever de la crise de plus de 40 ans», indique-t-il.

Une thèse corroborée par le représentant du gouverneur de région, Bassirou Sonko qui a salué «une initiative novatrice et salvatrice» qui s'aligne avec le Plan Diomaye pour la Casamance, ambition gouvernementale de relance intégrée et inclusive. Pour Lsi Holding, l'avenir de la région se joue dans l'entrepreneuriat local. Il ne s'agit pas simplement de créer des unités industrielles, mais d'insuffler une nouvelle culture de la production, de la transformation et de la consommation locale. «Nous devons inciter les populations à entreprendre. Chacun de nous est une étoile positive qui doit briller. L'heure a sonné. Il est vraiment temps», souligne M. Gning avec inspiration.

La Casamance, souvent surnommée le grenier du Sénégal, possède un potentiel agricole immense, longtemps inexploité à cause de l'insécurité. Aujourd'hui, les graines de la paix plantées depuis quelques années semblent porter leurs premiers fruits. Et si l'industrialisation se réalise, c'est toute une région qui pourrait renaître économiquement, socialement, et symboliquement.