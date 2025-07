Sénégal: Cornes, têtes de chameau, « djinns » (2/7)

La tête de chameau est souvent utilisée dans l'arène pour se défendre contre les assauts mystiques de l'adversaire. Elle peut être utilisée dans le but de détruire l'arsenal mystique de l'adversaire. « J'entends souvent des gens dire que le mystique n'existe pas et ils conseillent aux lutteurs de privilégier l'entraînement. J'avoue qu'ils ne comprennent pas grand-chose. Le lutteur prend un certain poids parce qu'il est sûr de pouvoir contenir tout l'arsenal mystique qu'on lui donnera », confie Albert Diatta, très proche des « rois » du Blouf.

Certaines cornes que les combattants utilisent sont dictées par les fétiches, d'autres sont faites sur la base du Coran. Tout dépend de leur origine. On peut parfois mettre de la poudre dans la corne et qu'elle ne puisse pas produire les effets escomptés. L'efficacité d'une corne mystique dépend de son origine et du pouvoir de celui qui l'a donnée. Un lutteur peut la pointer vers son adversaire et l'abattre psychologiquement.

L'efficacité de tout cela, insistent plusieurs marabouts et féticheurs redoutables du Sine, c'est que le lutteur devra croire en ce qu'on lui donne. « Il faut être très courageux pour avoir une certaine conviction, mais un féticheur ou un marabout peut faire en sorte que, le jour du combat, tu aies peur de faire face à ton adversaire », explique Tapha Sonko, donnant l'exemple de Tapha Tine qui était très sûr de lui avant son combat contre Balla Gaye 2, le 2 juin 2013, mais qui était méconnaissable, lors de la confrontation.