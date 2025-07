Mali: Washington «renoue» le dialogue avec Bamako sur les questions de défense

Rudy Atallah, conseiller de Donald Trump pour la lutte antiterroriste, s'est rendu au Mali où il a été reçu mercredi 9 juillet par le ministre des Affaires étrangères Abdoulaye Diop. Une visite de trois jours qui témoigne de l'intérêt de la nouvelle administration américaine pour, éventuellement, relancer sa coopération militaire avec le Mali.

« Nous avons des équipements adéquats, des connaissances et des forces », a déclaré Rudy Atallah, directeur adjoint principal de la lutte contre le terrorisme au Conseil de Sécurité nationale à la Maison Blanche. « Si le Mali décide de travailler avec nous, on saura comment faire face à la menace terroriste ». Les paroles du lieutenant-colonel américain à la retraite, rapportées par la presse malienne, ressemblent à une offre de service... dont les conditions ne sont pas précisées.

Suspendue après le second coup d'État militaire de 2021 - qui avait marqué un durcissement de la Transition et, selon certains analystes, précipité le rapprochement du Mali et de la Russie -, la coopération militaire américaine au Mali relevait jusqu'alors essentiellement de la formation des soldats maliens, selon les précisions apportées à RFI par l'ambassade des États-Unis à Bamako. S'agit-il de relancer ces formations, d'aller au-delà ? Quid du partenariat de l'armée malienne avec l'Africa Corps russe ? « Aucun commentaire pour le moment », sur ces points de la part de l'ambassade américaine.

« Dialogue rénové et constructif »

Le communiqué du ministère malien des Affaires étrangères se félicite en tout cas du « dialogue politique rénové et constructif » ainsi « renoué » avec les États-Unis. Durant les échanges, selon le communiqué officiel, les autorités maliennes de transition ont insisté sur leur « reprise en main de la défense et de la sécurité du Mali », leur alliance avec le Niger et le Burkina voisins au sein de l'AES, ou encore sur « le soutien apporté par certains pays aux terroristes opérant dans le Sahel ».

En février dernier, des officiers américains avaient déjà rencontré des officiers maliens à Bamako. Mais la dernière visite d'une délégation américaine au Mali remontait à octobre 2022, il y a presque trois ans. À l'époque, la sous-secrétaire d'État américaine avait rencontré des officiels de la Minusma, la mission onusienne qui a depuis été chassée du pays. Victoria Nuland avait également salué les « efforts » des autorités de transition pour l'organisation des élections, qui ne sont désormais officiellement plus au programme.

Pas de quoi échauder, apparemment, le conseiller de Donald Trump. S'il a rencontré les ministres maliens des Affaires étrangères et de la Sécurité, Rudy Atallah n'a toutefois pas rencontré le ministre de la Défense, le général Sadio Camara.