Mali: Un important convoi militaire a quitté Gao en direction de Kidal

Composée de plus de 70 véhicules, la colonne des Forces armées maliennes et de leurs supplétifs russes de l'Africa Corps a pour mission de ravitailler les camps militaires situés dans le nord du Mali. Une opération à haut risque dans une région où les jihadistes du Jnim liés à al-Qaïda et les rebelles indépendantistes du FLA sont très implantés.

Au Mali, un important convoi des Forces armées maliennes (Fama) et de leur partenaire russe de l'Africa Corps est parti de Gao, jeudi 10 juillet, en direction de Kidal. Celui-ci doit ravitailler les camps militaires situés dans cette région du nord du pays, une mission à haut risque compte tenu de la présence des jihadistes du Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (Jnim) liés à al-Qaïda et des rebelles indépendantistes du Front de libération de l'Azawad (FLA).

La colonne est composée de plus de 70 véhicules, pour moitié des camions et des citernes de carburant. Assuré par les militaires maliens et leurs supplétifs de l'Africa Corps russe, le convoi logistique a pour mission de ravitailler les camps d'Anefis, Kidal, Aguelhoc et Tessalit.

Ces détails, ce sont d'abord les rebelles du FLA qui les donnent. Sollicitée par RFI, l'armée malienne n'a pas donné suite et n'a pas communiqué sur cette opération, mais plusieurs sources sécuritaires maliennes confirment ces informations.

Convoi scruté

C'est que les mouvements des soldats maliens et de leurs partenaires russes sont scrutés par les rebelles indépendantistes ainsi que par les jihadistes. Jeudi, quelques heures après que le convoi ait quitté Gao, deux véhicules ont sauté sur une mine près de Tin Aouker. Aucune victime n'a été rapportée mais les deux véhicules ne sont pas allés plus loin. L'attaque a été revendiquée par le Jnim. Plusieurs sources affirment qu'un homme circulant à proximité, en voiture, aurait été tué dans la foulée par les militaires.

Le Jnim et le FLA ne combattent pas ensemble mais s'accordent pour ne pas se gêner face à leur ennemi commun : l'armée malienne et ses supplétifs russes. Des discussions ont été initiées il y a plusieurs mois pour mener des attaques conjointes, mais elles n'ont pas abouti à ce stade.

« Nous sommes sortis en nombre »

Si le convoi n'a pas pour objectif Tin Zaouatène, à la frontière algérienne, où, il y a tout juste un an, les Fama et leurs partenaires russes - à l'époque le groupe Wagner - ont connu leur plus lourde défaite - plus de 80 morts - face aux rebelles du FLA, les militaires savent tout de même que ce déplacement dans la région de Kidal est particulièrement risqué : « Nous sommes sortis en nombre pour nous protéger », explique une source sécuritaire malienne qui affiche sa confiance.

À lire aussiMali: l'armée malienne reconnait dans un nouveau communiqué d'importantes pertes à Tinzaouatène

Ce vendredi 11 juillet, le convoi a dépassé Almoustarat, où des maisons ont été fouillées. Des notabilités locales et des membres du FLA rapportent des actes de vandalisme, des vols et des destructions. Les véhicules ont ensuite progressé et passé la nuit à proximité d'Anefis, à l'entrée de la région de Kidal.

Frappes aériennes dans les régions de Tombouctou et de Ménaka

Toujours ce vendredi, les Fama ont également mené des frappes aériennes sur deux autres théâtres d'opérations. Près de Ber, dans la région de Tombouctou, l'armée revendique dans un communiqué la destruction d' « un important plot logistique de carburant ». Entre Ménaka et Ansongo, près de la frontière avec le Niger, elle affirme avoir ici « neutralisé » des « terroristes jalonnant un convoi » militaire. Des sources civiles et sécuritaires locales concordantes assurent que des campements ont été touchés par ces frappes aux environs d'Indelimane, faisant une dizaine de victimes, parmi lesquelles des femmes et des enfants.