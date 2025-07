Algérie: Oran -Clôture du championnat national scolaire des sports collectifs

ORAN — Les finales du championnat national scolaire des sports collectifs se sont clôturées, vendredi soir au stade "Ahmed Zabana" à Oran, sous le slogan "Nos champions sont dans nos écoles", avec la participation de plus de 2.800 élèves, garçons et filles, issus des trois cycles d'enseignement et de différentes wilayas du pays.

La cérémonie de clôture a été présidée par le ministre de l'Education nationale, Mohamed Seghir Saâdaoui, accompagné du ministre des Sports, Walid Sadi, et s'est déroulée sous le haut patronage du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

Au cours de cette cérémonie, les équipes championnes dans les différentes disciplines et catégories ont été honorées.

Auparavant, les deux ministres, en compagnie du wali d'Oran, Samir Chibani, ont assisté à trois finales. En football (cadets garçons) entre les lycées Attalah El Habib (Mascara) et Hellali Mohamed (Médéa), en volley-ball entre les écoles Bouabdellah Mohamed (Tipaza) et Rouzagues Lahcen (Sétif), en basket-ball (minimes filles) entre les collèges Ibn Kanina (Boufarik) et Chouhada Haddad (Béjaïa).

Les compétitions, qui se sont déroulées sur quatre jours, ont concerné le football, le basket-ball, le handball et le volley-ball, pour les deux sexes. Les matchs ont eu lieu dans plusieurs salles et stades des communes de la wilaya d'Oran.

Les phases éliminatoires se sont déroulées sous forme de mini-championnats, avec des demi-finales disputées le 10 juillet et les finales le vendredi 11 juillet.

Pour rappel, ces finales ont été précédées de plusieurs étapes éliminatoires : au niveau des classes et établissements, puis aux niveaux communal et de daïra, puis de wilaya et régional.

L'événement a été organisé par les ministères de l'Education nationale et des Sports, en coordination avec la Fédération algérienne du sport scolaire.