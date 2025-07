Algérie: Algérie-Tunisie - Un stage de formation conjoint en plongée entre les services de la Protection civile des deux pays

Un stage de formation conjoint en plongée a été organisé entre les services de la Protection civile algérienne et son homologue tunisienne, dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale, de l'intensification de la coordination et de l'échange d'expertise entre les deux parties, a indiqué vendredi un communiqué du ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire.

Ce stage qui s'est déroulé en Tunisie, sous la supervision et l'encadrement d'une élite de cadres et de spécialistes des deux pays, reflète "l'engagement des deux Etats à développer les capacités techniques et opérationnelles des agents de la protection civile et à renforcer leur niveau de préparation pour faire face aux risques et intervenir rapidement et efficacement lors de catastrophes naturelles, notamment les noyades", a précisé la même source.

La protection civile algérienne participe à ce stage avec "quatre formateurs issus de l'élite de ses cadres, reconnus pour leurs hautes compétences et qualifications à l'échelle internationale, en sus de nombre de plongeurs en formation qui bénéficieront d'un entraînement théorique et pratique tout au long du stage", selon la même source.

Cette session constitue "un nouveau jalon de la coopération conjointe entre les deux pays frères dans le domaine de la prévention et de l'intervention, notamment en milieux marins". Elle vise à "unifier les concepts et à renforcer les méthodes d'intervention en cas d'urgences liées à l'eau".