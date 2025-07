Mauritanie: Transport transfrontalier - Le Sénégal et la Mauritanie mettent fin à la rupture de charge

Une page historique vient d'être tournée entre le Sénégal et la Mauritanie avec la déclaration conjointe des ministres sénégalais et mauritanien du Transport, hier, à Rosso Mauritanie, mettant fin à la pratique de la rupture de charge à la frontière entre les deux pays.

DAGANA - Le Sénégal et la Mauritanie avaient signé, en juillet 2021, une Convention de transport routier de personnes et de marchandises, prévoyant particulièrement de mettre fin à la pratique de la rupture de charge à la frontière entre les deux pays. Mais, l'accord était resté inappliqué depuis lors. À travers une déclaration conjointe, hier, vendredi 11 juillet, à Rosso Mauritanie, le ministre sénégalais des Transports Yankhoba Diémé et son homologue mauritanien, Ely El Veirick, ont acté la fin de cette pratique. Grâce à cet accord, les deux pays mettent fin à une mesure jugée discriminatoire et pénalisante pour les transporteurs, qui étaient jusque-là contraints de décharger leurs cargaisons à la frontière, contrairement aux transporteurs étrangers bénéficiant de facilités de transit.

« C'est un évènement historique que nous célébrons aujourd'hui à Rosso. Désormais, plus aucun transporteur ne sera obligé de décharger à l'entrée d'un pays frère. C'est la fin définitive de cette entrave aux échanges », a déclaré Yankhoba Diémé. Cette avancée est le fruit des efforts diplomatiques au plus haut niveau entre les deux pays.

Lors de sa visite d'État, en janvier 2025, à Nouakchott, le Premier ministre Ousmane Sonko a réitéré cette volonté en abordant spécifiquement l'accord de transport avec son homologue Moctar Ould Diay, donnant ainsi un coup d'accélérateur décisif au processus. Aujourd'hui, cette dynamique s'est concrétisée grâce aux efforts du comité technique mixte de transport composé d'experts, de représentants des transporteurs et des chargeurs des deux pays.

Ensemble, ils ont oeuvré à lever les derniers blocages et à mettre en place des procédures harmonisées. Cette déclaration des ministres des Transports des deux pays appelle également à l'engagement de toutes les parties prenantes, telles que les douanes, les forces de police, les services techniques des ministères concernés, ainsi que les collectivités territoriales.

Selon Yankhoba Diémé, il est important que les acteurs s'approprient l'accord et en garantissent l'application dans un esprit de coopération et de respect mutuel. Le ministre mauritanien de l'Équipement et des Transports Ely El Veirick a quant à lui souligné que ce nouvel engagement vient renforcer les relations entre les deux pays frères. « Ce moment revêt une charge symbolique forte. Il constitue une avancée significative dans le processus de consolidation des relations bilatérales entre la Mauritanie et le Sénégal », a-t-il déclaré.

Le ministre a ajouté que cet accord marque un tournant décisif pour les transporteurs et les populations des deux pays en créant un cadre de mobilité simplifié, digitalisé, fluide et plus juste. Ainsi, cette avancée contribuera à renforcer l'intégration régionale et à dynamiser les échanges commerciaux dans un espace ouest-africain en pleine mutation.