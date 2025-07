Sénégal: Combat prévu en Pologne - Bombardier - Niewiadomski, le 6 septembre

La 5e édition de la Dwm Fight Night aura lieu le samedi 6 septembre 2025, au Pomerania Fun Park à Kol̸obrzeg-Dygowo, en Pologne. Le combat-vedette de l'événement opposera le Sénégalais Bombardier au Polonais Niewiadomski dans la catégorie open, c'est-à-dire sans règles.

Dwm Fight Night est, en effet, une organisation d'événements sportifs qui propose des combats de Mma, de boxe et de grappling et met en avant des talents locaux. Cette édition est une soirée d'arts martiaux mixtes (Mma). Le « main event » (combat principal) mettra aux prises Bombardier et Natan Niewiadomski. Ce dernier est originaire de la Pologne et combat à Kol̸obrzeg. Cet adversaire du B52 de Mbour compte deux victoires et aucune défaite en arts martiaux mixtes et combat dans la catégorie des poids mi-moyens. Bombardier, lui, a démarré sa carrière dans cette discipline sportive par deux victoires successives, l'une contre Rocky Balboa en 2018 et l'autre contre Danial Padmore en 2020.

Le leader de l'écurie Mbour Bombardier a concédé sa première défaite par ko face au Polonais Mariusz Pudzianowski en 2021. Le colosse de la Petite Côte a rectifié le tir par une victoire contre Zuluzinho en septembre 2022, avant de confirmer contre Damian « Stifler » Zduńczyk lors du Prime Show Mma en juillet 2022. Bombardier indique que nous avons joint au téléphone que cet affrontement contre Niewiakomski était initialement prévu le 29 juin dernier. Il a fait repousser la date pour respecter les règles du Comité national de gestion (Cng) de la lutte en honorant d'abord ses engagements avec Gaston Productions qui le mettra aux prises avec Jackson Jr, le dimanche 27 juillet.