Ile Maurice: Une décision de la Haute Cour britannique attendue

Le gouvernement britannique a finalement soumis sa défense à la Haute Cour de Londres, dans l'après-midi du jeudi 10 juillet, dans le cadre du recours contre l'accord de souveraineté signé entre le Royaume-Uni et Maurice concernant les îles Chagos.

Cette démarche intervient dans le contexte d'un judicial review initié par Louis Misley Mandarin, membre du groupe British Indian Ocean Territory (BIOT) Citizens, avec le soutien du Great British PAC.

La prochaine étape sera désormais la fixation d'une date d'audience par la Haute cour, qui devra examiner le recours sur le fond. Hier, plusieurs Chagossiens se sont rassemblés devant le Parlement britannique pour manifester leur opposition à l'accord et demander à être pleinement consultés. Dans une vidéo publiée sur Facebook, Louis Misley Mandarin a dénoncé le contenu de la défense soumise par le gouvernement britannique, laquelle affirme que le groupe BIOT Citizens ne représente pas la communauté chagossienne dans son ensemble. Cette position continue d'alimenter le sentiment d'exclusion d'une partie des Chagossiens installés au Royaume-Uni.

Intervenant devant une commission de la Chambre des lords, le juriste Philippe Sands, King's Counsel, qui a représenté Maurice dans son différend juridique avec le Royaume-Uni, a défendu l'accord. Il a souligné que les Chagossiens résidant à Maurice et aux Seychelles avaient été consultés, même si ceux vivant au RoyaumeUni, notamment à Crawley, ne l'avaient pas été. «La communauté chagossienne est divisée et je respecte cette division», a-t-il affirmé. Tout en précisant : «La majorité des Chagossiens à Maurice et aux Seychelles ont exprimé leur soutien à l'accord.»

Par ailleurs, une controverse parallèle s'est intensifiée autour de l'arrivée massive de Chagossiens au Royaume-Uni depuis la signature de l'accord avec Maurice, en mai. Le conseil du borough d'Hillingdon, situé près de l'aéroport de Heathrow, a déclaré que plus de 400 Chagossiens étaient arrivés dans la région en l'espace d'un an. Le conseil affirme que le gouvernement ne fournit une aide financière que pour les dix premiers jours suivant leur arrivée, alors que les coûts d'assistance explosent. Entre juillet 2024 et mars 2025, le soutien apporté aux nouveaux arrivants aurait coûté plus de £ 508 000 au conseil, qui prévoit désormais des dépenses annuelles atteignant £ 1,2 million en raison du flux continu de migrants chagossiens, dont certains arrivent sans solution d'hébergement.