Ile Maurice: Pradeep Soonarane nommé directeur général de la NTC

Le Dr Pradeep Soonarane a été nommé directeur général de la National Transport Corporation (NTC), le 5 juillet. Il succède ainsi à Rao Ramah. Ingénieur de profession, il a une longue expérience dans la fonction publique, notamment dans les secteurs de l'énergie, de l'environnement et des transports.

Détenteur d'un Bachelor of Science en ingénierie mécanique, il a poursuivi ses études avec un Master of Science en ingénierie mécanique avancée, comprenant un module en ingénierie automobile. En janvier 2002, il a obtenu un doctorat (PhD) de l'Imperial College de Londres axé sur les propriétés de la bagasse et d'autres biomasses utilisées dans la conversion thermochimique de l'énergie. Par ailleurs, il est inscrit auprès du Conseil des ingénieurs professionnels de Maurice depuis 1986.

Durant ses recherches, il a été tuteur au sein du département de génie mécanique de l'Imperial College pour des cours en ingénierie énergétique et en conception. Il a également présenté ses résultats lors d'un séminaire de l'Institution of Mechanical Engineers en mai 2000 et a copublié un article sur le transfert des technologies de biomasse vers Maurice. En outre, il a collaboré à des revues scientifiques internationales.

Sa carrière a débuté à la NTC en mai 1984 avec une formation pratique. Ensuite, il a complété son parcours au ministère des Travaux publics en 1985-1986, puis intégré le ministère de l'Énergie et de la fonction publique à partir de juin 1986. Il a notamment travaillé dans la planification des politiques énergétiques en développant des bases de données et des modèles d'analyse de la demande et de l'offre, y compris dans le secteur du transport.

Il a été nommé Principal Planner en 1998, Deputy Director Technical Services en 2006, puis Director Technical Services en 2014, fonction qu'il a occupée jusqu'à sa retraite en avril 2022. Durant cette période, il a produit de nombreuses notes de stratégie et a formulé des propositions de restructuration pour le département technique dans le cadre des révisions du Pay Research Bureau de 2003, 2008 et 2021.

Entre mai 2019 et novembre 2020, il a présidé la Mauritius Renewable Energy Agency (MARENA), où il a encadré l'élaboration de normes pour l'importation de technologies solaires et éoliennes. Il a dirigé l'équipe responsable de la feuille de route Renewable Energy Roadmap 2030, en mettant en place un outil d'analyse technique et économique. Par ailleurs, il a piloté la mise en oeuvre du cadre de l'efficacité énergétique, ayant contribué à la rédaction de l'Energy Efficiency Act de 2011 ainsi qu'à la création de l'Energy Efficiency Management Office (EEMO). En 2012, il a négocié un financement de USD 1 million pour un projet d'efficacité énergétique dans l'industrie, financé par le gouvernement danois et coordonné par le Programme des Nations unies pour le développement. Il a par ailleurs coordonné la publi- cation d'un ouvrage en 2019 sur le développement de l'efficacité énergétique à Maurice.

Le Dr Soonarane a également été impliqué dans la préparation des contributions nationales de Maurice soumises à la Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques en 2015. Il a participé à l'élaboration d'un projet soutenu par le Green Climate Fund, ayant obtenu un financement de USD 28 millions. En 2018, il a présenté ce modèle lors d'une conférence internationale au Cap-Vert, à la demande du gouvernement local. Il a représenté Maurice dans plusieurs organisations régionales et internationales, notamment comme point focal auprès de l'International Solar Alliance, de la Southern African Development Community (SADC), de l'Indian Ocean Rim Association et de la Commission de l'océan Indien. Il a également participé à plusieurs réunions préparatoires aux sommets ministériels de la SADC sur l'énergie, y compris en tant que représentant officiel de Maurice en 2019.

Sur le plan institutionnel, il a siégé pendant 13 ans au conseil d'administration du Central Electricity Board, où il a aussi agi comme président par intérim. De plus, il a exercé les fonctions de président par intérim à la Central Water Authority et à l'EEMO. Enfin, il a été président de la MARENA de 2019 à 2020, ainsi que le chairman à temps partiel de Metro Express Ltd du 10 janvier au 4 juillet 2025.