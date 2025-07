Ile Maurice: Préparatifs de la saison 2025 - Le panel des «Racing Stewards» enfin révélé

La communauté hippique commençait à vraiment désespérer, mais la Gambling Regulatory Authority (GRA) a mis fin au suspense hitchcockien vendredi, concernant les nouvelles recrues de la Horse Racing Integrity Division (HRID), avec notamment la composition du nouveau board de commissaires.

Le poste suprême dans la chambre des commissaires est revenu à Stéphane de Chalain, affecté à la GRA depuis mardi. L'ancien Chief Stipe du Mauritius Turf Club (MTC) arrive avec une grande connaissance de la juridiction mauricienne. Si le profil d'un chef commissaire étranger avait été évoqué et considéré à l'heure de l'appel à candidatures, c'est finalement le Mauricien qui sera aux commandes. Il sera épaulé dans sa tâche par Me Yahia Nazroo, un autre membre du MTC qui a également fait partie de la chambre des commissaires par le passé. L'homme de loi agira comme Deputy Chief Stipe à temps partiel. Nul besoin de préciser que son legal background sera un atout pour la HRID dans sa quête de rendre ses lettres de noblesse au turf mauricien.

Beeby aux commandes

L'ex-entraîneur, Patrick Merven, dont le nom circulait depuis un moment déjà dans le giron, est aussi confirmé sur le board des commissaires. Avant lui, Ram Ruhee, Hugues Maigrot Jr et Philippe Henry avaient fait la transition entraîneurcommissaire de courses. Les noms de Krishna Lingen et David Labelle, commissaires de la Horse Racing Division (HRD) en 2024, ne figurent pas sur la liste dévoilée par la GRA. Tout n'est peut-être pas perdu pour les deux hommes si l'on se réfère à la note de l'instance régulatrice à l'effet que la liste soumise des Racing Stewards n'est pas définitive.

He is back! Paul Beeby, l'ex-Integrity and Compliance de la GRA, fait son retour par la grande porte puisqu'il s'est vu confier la tête de la HRID. Le Britannique, qui dispose d'une belle carte de visite, sera chargé de faire oublier l'épisode Wayne Wood à la tête de la HRD et la prestation très discrète de Krishnakantsing Auchoybur en tant qu'Acting Head de la HRD.

On peut également mettre des noms sur les membres des nouvelles divisions de la HRID, Racing Specialist et Racing Analyst. Si les noms de Santosh Ramdin, Ajay Ramiah et Abhijeetsingh Ramsurrun circulaient déjà, celui de Pascal Méyépa est une petite surprise. Mais le principal intéressé, de par son travail assidu sur sa publication hippique, Collateral Form, n'a pas usurpé sa place au sein de la HRID.

Coup d'envoi : la GRA approuve la date du 26 juillet

Il ne manque plus que l'approbation du commissaire de police pour que les premiers coups de clairons résonnent de nouveau au Champ-de-Mars. En effet, la Gambling Regulatory Authority a confirmé, vendredi, qu'elle a donné son feu vert pour la reprise de l'activité hippique le 26 juillet.

Une saison qui comprendra 17 journées, entrecoupées de cinq breaks. Les principales dates à retenir sont le 26 juillet (Duchesse), le 27 septembre (Barbé), le 9 novembre (Maiden) et le 13 décembre (Coupe d'Or). À noter que la saison prendra fin le 20 décembre.