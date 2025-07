Kenya: L'entreprise kényane LETA s'étend au Ghana à la suite d'un tour de table de 5 millions de dollars

La start-up kenyane Leta, spécialisée dans les logiciels logistiques, s'est implantée au Ghana, son septième marché africain, à la suite d'un tour de table de 5 millions de dollars levé en mars 2025.

L'entreprise, fondée en 2021 par Nick Joshi, est aujourd'hui présente au Kenya, en Ouganda, au Nigeria, au Zimbabwe, en Zambie, à l'île Maurice et au Ghana.

La levée de fonds de 5 millions de dollars a été menée par Speedinvest, avec la participation du Fonds d'investissement pour l'Afrique de Google et d'Equator.

Leta construit des logiciels alimentés par l'IA pour aider les entreprises à optimiser les itinéraires de livraison, à gérer les opérations de la flotte et à réduire les coûts de transport. Son dernier lancement à Accra est ancré par Simbisa Brands Limited, un important groupe de restauration rapide qui exploite plus de 600 points de vente dans 11 pays.

La plateforme de la startup est utilisée par des clients tels que KFC, East African Breweries Limited (EABL), Wells Fargo Courier et Gilani's. Depuis son tour de pré-amorçage en 2022, Leta a enregistré une croissance de 5 fois son chiffre d'affaires, facilité 4,5 millions de livraisons et transporté plus de 150 000 tonnes de marchandises.

La levée de fonds de 5 millions de dollars a été menée par Speedinvest, avec la participation du Fonds d'investissement pour l'Afrique de Google et d'Equator. Le nouveau capital sera utilisé pour développer les outils d'IA de Leta et affiner son offre de produits.

Points clés à retenir

L'expansion de Leta au Ghana reflète un changement croissant dans le secteur de la logistique en Afrique, qui passe de modèles lourds en matériel à des solutions basées sur des logiciels. Les environnements opérationnels restant difficiles et les coûts de livraison élevés, les entreprises se tournent de plus en plus vers les données et l'automatisation pour améliorer leur efficacité. Leta parie sur le fait que les logiciels peuvent faire plus que dimensionner les flottes, ils peuvent les rendre plus intelligentes. Avec d'importants clients panafricains et une traction sur sept marchés, la startup se taille un rôle en tant qu'acteur de l'infrastructure de base pour la logistique numérique. Le modèle est léger, évolutif et très pertinent, car de plus en plus d'entreprises africaines recherchent des opérations de livraison fiables sans avoir à supporter des coûts d'investissement massifs. En ciblant les chaînes d'approvisionnement complexes et en optimisant la logistique grâce à l'IA, Leta rejoint une nouvelle vague de sociétés SaaS B2B africaines construisant pour les besoins d'infrastructure à l'échelle du continent, visant à numériser le commerce et le transport à l'échelle.