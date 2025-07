Soudan: Dr. Jibril Ibrahim - Des Épopées Héroïques Glorieuses à El-Fasher au cours des Trois Derniers Jours

- Le président du Mouvement pour la justice et l'égalité, Dr. Jibril Ibrahim a salué les actes héroïques des forces armées soudanaises, des forces conjointes, de la résistance populaire et des volontaires issus du peuple soudanais, ayant mené de glorieuses batailles à El-Fasher, dans l'État du Nord-Darfour, au cours des trois derniers jours. Il a affirmé que la milice rebelle des Forces de soutien rapide (FSR) et leurs alliés ont essuyé leur 220e défaite consécutive.

Dans une publication sur Facebook, Dr. Jibril a déclaré : « Grâce à Allah et au sacrifice de nos martyrs, les héros de l'armée, des forces conjointes, de la résistance populaire et des volontaires du peuple soudanais ont inscrit de glorieuses épopées à El-Fasher ces trois derniers jours, infligeant à la milice rebelle et à ses soutiens leur 220e défaite consécutive. »

Il a ajouté : « Shanab al-Asad demeurera un symbole de fermeté, une forteresse face aux mercenaires et à leurs alliés, un phare sur la voie de la libération nationale. La résistance poursuivra son chemin avec foi inébranlable et détermination sans faille jusqu'à la victoire complète et la libération de chaque parcelle de notre chère patrie. »