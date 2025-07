Soudan: Procureur adjointe de la CPI - La situation pourrait empirer au Darfour-Nord en raison des attaques de la milice rebelle

New York, 11 juillet 2025 (SUNA) - La procureure adjointe de la Cour Pénale Internationale (CPI) Nazhat Shamim KHAN a averti que la situation pourrait empirer au Darfour, se référant aux rapports de ces dernières semaines sur la situation actuelle au Darfour du Nord, suite aux attaques lancées par la milice rebelle des Forces de soutien rapide et des groupes affiliés sur sa capitale, El Fasher, et les camps de déplacés de Zamzam et d'Abu Shouk.

Dans son exposé au Conseil de sécurité de l'ONU jeudi soir, elle a déclaré qu'il était difficile de trouver les mots appropriés pour décrire la profondeur des souffrances.

Le site Internet des Nations Unies a rapporté aujourd'hui que le Bureau du Procureur de La Haye est parvenu à ses conclusions sur la base d'activités approfondies au cours de la période écoulée, en s'appuyant sur des preuves documentaires, des témoignages et des preuves numériques collectées et analysées par le bureau. « Nous ne reculerons pas tant que la justice ne sera pas rendue d'une manière qui rétablisse les droits des personnes touchées et influence le comportement des auteurs sur le terrain », a-t-elle déclaré.

Nazehat Shamim a expliqué que le Bureau du Procureur avait eu d'autres réunions avec le gouvernement soudanais, notamment lors d'une visite à Port-Soudan, facilitée par le gouvernement soudanais. Elle a déclaré qu'une autre visite est prévue pour la période à venir.

Elle a souligné certains obstacles et les ressources limitées du Bureau du Procureur par rapport au volume d'allégations sur lesquelles il est chargé d'enquêter, appelant les membres du Conseil à soutenir le Bureau maintenant plus que jamais. Pour prévenir le cycle de violence alimenté par un profond sentiment d'impunité parmi ceux qui continuent de commettre des crimes contre les citoyens.