Soudan: Gouverneur d'Al-Gezira annonce l'exemption des frais de scolarité pour les enfants de martyrs à tous les niveaux d'enseignement, jusqu'à l'université.

- Le gouverneur de l'État d'Al-Gezira , Tahir Ibrahim annoncé lors de sa réunion dans son bureau aujourd'hui avec une délégation de l'Organisation des martyrs dirigée par Muhallab Hassan , directeur général de l'Organisation, l'exemption des frais de scolarité des enfants des martyrs à différents niveaux d'enseignement jusqu'à l'université.

Il a souligné l'étroite coordination entre le gouvernement de l'État et l'Organisation des martyrs de l'État pour soutenir, prendre soin et contrôler les familles des martyrs, louant les efforts déployés par l'organisation et appelant à un soutien plus centralisé aux familles des martyrs. Il a déclaré que les martyrs méritent l'appréciation, les éloges et le soutien de leurs familles.

De son côté, le directeur général de l'Organisation des martyrs a exprimé ses remerciements aux gens d'Al-Jazeera et au gouvernement de l'État pour leur intérêt et leur attention envers les familles des martyrs, énumérant les dispositions en cours pour trouver un logement aux martyrs, doubler le soutien et leur fournir des projets productifs.

Dr Ibrahim Al-Hassan, directeur de l'Organisation des martyrs de l'État, a annoncé que le nombre de martyrs dans l'État est de 3 040, indiquant ses efforts pour établir des projets productifs dont les bénéfices soutiendront l'organisation dans l'État.