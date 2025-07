Congo-Kinshasa: Fin de la 2eme édition du concours scolaire des écoles de Kinshasa-Plateau

La province éducationnelle de Kinshasa-Plateau a clôturé vendredi 11 juillet, la deuxième édition du concours scolaire des écoles de son secteur. La cérémonie de remise de prix aux lauréats, a eu lieu dans la cour de l'Ecole Primaire Ndombe Delina/Plaza dans la commune de la N'sele.

Des centaines d'élèves ainsi que des parents et enseignants ont répondu présents. Cette initiative a bénéficié de l'appui de l'UNICEF et de l'Agence coréenne de la coopération internationale (COICA).

Les lauréats ont été primés dans une ambiance festive. Ils ont aussi eu droit à différents cadeaux. L'inspecteur principal adjoint chargé de la formation de Kinshasa-Plateau, Raphaël Tshiananga, explique l'objectif de ce concours scolaire :

"C'est pour jauger le niveau des enfants en lecture, écriture, en mathématique et en droits humains. Il y a eu plus de 61 mille enfants, et à l'issue du concours préliminaire, nous n'avons reçu que 972 enfants. 180 se sont distingués et à la finale c'est 100 qui ont été primés".

Les lauréats affirmé leur satisfaction, après avoir reçu ces cadeaux.

"L'initiative est tellement louable. Jadis on n'avait pas du tout le temps de croiser de telles opportunités. Avec KOICA et l'UNICEF, vraiment nous sommes tellement ravis, que nous voulons que même les années à venir, que ça ne puisse pas s'arrêter. Que ces deux partenaires puissent nous accompagner, pour que le niveau des enfants monte de plus en plus", a renchéri l'enseignant Bruno Binene.

Pour les organisateurs de ce concours, il s'agit d'une façon concrète de promouvoir l'excellence dans les écoles de Kinshasa-Plateau.