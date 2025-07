Ile Maurice: Henry V. Jardine salue le traité des Chagos

L'hôtel Intercontinental Resort à Balaclava a servi de cadre à la réception officielle marquant le 249e anniversaire de l'indépendance des États-Unis, organisée par l'ambassade des États-Unis à Maurice jeudi soir. Une soirée en présence du Premier ministre Navin Ramgoolam, le Deputy Prime Minister Paul Bérenger, le président de la République Dharam Gokhool et son épouse entre autres.

Dans un discours, Henry V. Jardine a notamment salué l'accord signé en mai dernier entre Maurice et le Royaume-Uni sur les Chagos : «Je félicite Maurice et le Royaume-Uni pour la signature de l'accord reconnaissant la souveraineté de Maurice sur les Chagos. Cet accord soutient la présence sécuritaire continue des États-Unis dans la région et renforce le partenariat entre les États-Unis et Maurice pour les décennies à venir.»

Autre annonce d'importance : la construction de la nouvelle ambassade des États-Unis à Maurice, dont l'achèvement est prévu pour l'année prochaine. Ce calendrier coïncidera avec les célébrations du 250e anniversaire de l'indépendance américaine.

∎ Navin Ramgoolam signant le visitors book. © Aurelio Prudence

Position sur les tarifs douaniers : «le dialogue continue»

Interrogé sur la question sensible des tarifs douaniers imposés sur certains produits, l'ambassadeur Jardine s'est voulu rassurant, soulignant la poursuite d'un dialogue constructif entre Washington et Port-Louis : «Il y a eu une conversation entre l'adjointe du représentant américain au Commerce, Connie Hamilton, et le ministre de l'Industrie et je pense que cette conversation a été très positive. Comme nous l'avons constaté, l'imposition des tarifs a été prolongée, donc à ce stade, le dialogue et les échanges se poursuivent entre Maurice et les États-Unis. Les discussions jusqu'à présent ont été très positives.»

∎ Pravind Jugnauth, Pradeep Roopun, Joe Lesjongard Maneesh Gobin. © Aurelio Prudence

Selon lui, la question est suivie au niveau du bureau du U.S. Trade Representative plutôt qu'au département d'État, mais les échanges restent ouverts et prometteurs.

La réception s'est conclue sur une note festive avec un cocktail dînatoire, dans un esprit de rapprochement et d'amitié entre les deux nations, alors que l'année 2026, et le cap des 250 ans d'indépendance américaine, se profile déjà à l'horizon.