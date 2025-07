Soutong-Nooma a remporté, le 5 juillet dernier à Ouagadougou, la IXe édition de la coupe du président en pétanque de l'Association unique des anciens combattants, anciens militaires, veuves, orphelins et victimes de guerre (AU.AC.AM.VO.VG). Sa triplette a triomphé (9-3) de celle de l'AS Poste.

Vainqueur de l'édition précédente, l'AS Poste ne réussira pas à conserver le trophée de la coupe du président de l'Association unique des anciens combattants, anciens militaires, veuves, orphelins et victimes de guerre (AU.AC.AM.VO.VG). A la faveur de la IXe édition, disputée le 5 juillet dernier au siège de ladite association, Soutong-Nooma a remporté la IXe édition. Sa triplette a laminé (9-3) celle de l'AS Poste. 92 triplettes étaient au départ de l'édition de 2025.

Après toute une journée de compétition, Soutong-Nooma et l'AS Poste se donnent rendez-vous pour une finale à 9. A la 1ère mène, Soutong-Nooma s'impose en enregistrant 3 points. L'AS Poste enlève la seconde avec 1 point. Elle réussit à établir la parité à la 3e mène en remportant 3 points. Après des réglages et conseils, Soutong-Nooma reprend l'avantage en enlevant la 4e mène avec 4 points. A 7 à 3, Soutong-Nooma n'avait besoin que de 2 points pour être sacré. Et ce ne sont pas les ressources qui manqueront au capitaine Alassane Compaoré et ses coéquipiers pour aller les chercher.

Sans panique, ils remportent la partie (2-0) et s'emparent du trophée de la IXe édition de la coupe de pétanque du président de l'AU.AC.AM.VO.VG. Selon Alassane Compaoré, c'est la concentration qui a fait la différence. Après 9 éditions, la coupe de pétanque du président de l'AU.AC.AM.VO.VG. Et ce n'est pas le président du comité d'organisation qui dira le contraire. Selon le commandant à la retraite, Jean Pierre Kaboré, la compétition gagne en notoriété d'année en année d'où leur satisfaction.

Pour son sacre, Soutong-Nooma a reçu le trophée du vainqueur, des médailles d'or et une enveloppe de 200 000 FCFA. Le finaliste malheureux s'est consolé avec des médailles d'argent et une somme de 125 000 FCFA. Pour avoir fermé les marches du podium, Renaissance club de Gounghin est reparti avec des médailles de bronze et un montant de 40 000 FCFA.