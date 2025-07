Cameroun: Présidentielle - Biya a-t-il avalé la clé de l'alternance?

Les Camerounais sont appelés aux urnes, le 12 octobre 2025, pour élire le Président de la République. Ainsi, en a décidé le président camerounais, Paul Biya, qui a signé, le 11 juillet 2025, un décret convoquant le corps électoral.

Si, pour l'heure, quelques opposants se sont déclarés candidats, dont le désormais ex-ministre de l'Emploi et de la formation, Issa Tchiroma Bakary, dont la démission du gouvernement avec fracas a fait et continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive, tel n'est pas le cas de Paul Biya qui continue d'entretenir le flou sur sa volonté de briguer ou non un nouveau mandat après quatre décennies au pouvoir. Mais sauf cataclysme, il sera candidat à sa propre succession, ce d'autant que beaucoup de ses partisans, y compris son parti, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais (RDPC), l'ont déjà appelé à prolonger son bail à la tête de l'Etat.

Cela dit, tous les candidats déjà déclarés de l'opposition, seront-ils autorisés à prendre part à la course à la présidentielle ? Les jours à venir nous le diront. Même si, par extraordinaire, leurs candidatures respectives venaient à être validées, quelles chances auront-ils de battre Biya dans les urnes ? Déjà, tout laisse croire qu'ils iront à cette joute électorale en rangs dispersés puisque, jusque-là, ils n'ont pas réussi à dégager une candidature unique face au futur candidat du pouvoir. Preuve s'il en est, que l'opposition ira une fois de plus en rangs dispersés. Peut-il en être autrement quand on sait que le régime Biya fait feu de tout bois pour diviser afin de mieux régner ?

La présidentielle qui se profile à l'horizon est sans enjeu

En vérité, l'opposition qui est vent débout pour une alternance pacifique, donne l'impression de lutter contre des moulins à vent. Car, il ne faut pas rêver d'une alternance démocratique au Cameroun, du vivant de Paul Biya ; tant le système électoral est verrouillé de l'intérieur. On a comme l'impression que Biya a fermé la porte et a avalé la clé de l'alternance, et aucun laxatif ne permet de la sortir de ses entrailles. C'est dire s'il ne faut pas se bercer d'illusions, tout indiquant que les dés sont déjà pipés. La présidentielle qui se profile à l'horizon est sans enjeu dans la mesure où l'on peut dire que les résultats sont connus d'avance.

Faut-il donc désespérer du Cameroun ? Une chose est sûre : ce n'est pas demain la veille que les perspectives d'un scrutin démocratique ouvert et transparent au Cameroun, seront meilleures. Quid du bilan des quatre décennies de Biya à la tête du Cameroun ? Malgré les slogans politiques et autre tapage médiatique, force est de constater qu'il est loin d'être reluisant. Et ce ne sont pas les Camerounais dont la plupart tirent le diable par la queue, qui diront le contraire. Et plutôt que de tirer les conséquences de l'immobilisme et céder la place à un autre fils du Cameroun, Biya qui est aujourd'hui âgé de 92 ans, s'accroche au pouvoir.

Il ne semble pas prêt à faire valoir ses droits à la retraite. Si fait qu'il refuse de s'imaginer une autre vie en dehors du pouvoir. Cela dit, même s'il ne faut pas se faire trop d'illusions sur l'issue de la présidentielle du 12 octobre, il faut, tout de même, saluer le courage et la détermination de l'opposition qui mène un combat certes difficile, mais noble.