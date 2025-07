Congo-Brazzaville: Les autorités font une mise au point avec les partis non-autorisés

À Brazzaville, le gouvernement congolais a publié récemment une liste de 42 partis politiques, reconnus comme formations conformes et autorisées à fonctionner. Samedi 12 juillet 2025, il a tenu une mise au point aux partis non listés, leur prédisant qu'ils n'ont été ni suspendus, ni sanctionnés, mais doivent se conformer.

Pendant deux heures, c'est Bonsang Oko-Letchaud, directeur général de l'administration du territoire, qui a entretenu les dirigeants et autres responsables d'au moins 15 partis non retenus. « Vous ne serez pas reconnu à l'endroit des pouvoirs publics, ni aux consultations électorales. Voilà les effets juridiques. Mais, cela ne veut pas dire que le parti n'existe plus. Quelqu'un a évoqué la loi de 1901, cela fait partie des libertés publiques. Vous pouvez vous réunir et fonctionner de fait, de fait ou de droit », a déclaré Bonsang Oko-Letchaud. Pour lui, les portes ne sont pas fermées et les partis peuvent compléter leurs dossiers à l'administration du territoire dès la semaine prochaine et se régulariser.

Pour Clément Miérassa du Parti social-démocrate congolais (PSDC), au Congo, la politique a trop de méandres : « Il y a un problème qu'il ne veut pas aborder. Dans la liste [de 42 partis retenus, NDLR], il y a beaucoup de partis qui ne sont pas en conformité avec la loi. [Mon parti] existe depuis 1991. Je continue mon combat. Le combat que je mène est celui de la libération nationale. Mais, je vous ajoute une chose. Nous allons nous battre pour que le Rassemblement des forces du changement [nouvelle plateforme de huit formations, NDLR] devienne effectif ; et que nous menions le combat avec ses frères et ses camarades. »

Au Congo, il est fait obligation à chaque parti politique de disposer d'un siège dans chacun des départements du pays.