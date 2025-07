Cote d'Ivoire: Recettes fiscales - La Dgi a recouvré 1 404,4 milliards au deuxième trimestre 2025

Les résultats de la direction générale des Impôts au titre du premier semestre 2025 ont été dévoilé lors d'un séminaire bilan.

La direction générale des Impôts (Dgi) a tenu son séminaire bilan du deuxième trimestre et du premier semestre 2025 à Abidjan Port-Bouët, le 11 juillet 2025. Cette rencontre a permis de faire le point sur les recettes fiscales et de définir les perspectives pour le troisième trimestre 2025.

Au titre des recettes, la Dgi a recouvré 1 404,4 milliards au deuxième trimestre 2025, pour un objectif de 1 542,9 milliards, soit un taux de réalisation de 91%. En comparaison avec les réalisations du deuxième trimestre 2024, les recettes sont en hausse de 168,6 milliards, soit une croissance de 13,6%.

Sur l'ensemble du semestre, les recettes se chiffrent à 2511,7 milliards, pour un objectif de 2659,7 milliards, soit un taux de réalisation de 94,4%. Ces recettes du premier semestre augmentent globalement de 16,9% par rapport à la même période de l'année 2024.

En termes de perspectives, les objectifs de recettes de la Dgi pour le troisième trimestre 2025 sont fixés à 1290 milliards, en hausse de 269,4 milliards par rapport aux recouvrements de la même période en 2024. Afin d'inverser la tendance de ce premier semestre 2025, le directeur général des impôts, Ouattara Sié Abou, a fait savoir que l'administration fiscale dispose de leviers internes qui devraient permettre la réalisation de l'objectif.

« Il s'agit, entre autres, de l'optimisation des recouvrements des impôts leaders, à savoir l'impôt sur les Bénéfices industriels et commerciaux (Bic) ; les Impôts sur les traitements et salaires (Its) et la Taxe sur la valeur ajoutée (Tva) ; la poursuite du recouvrement des arriérés et la mise en œuvre effective des mesures de l'Annexe fiscale 2025, et la poursuite des actions de communication », a-t-il rassuré.

Ouattara Sié Abou a appelé à l'engagement de ses collaborateurs et à leur sens du patriotisme et de la responsabilité pour atteindre l'objectif annuel de 2025, estimé à environ 5 200 milliards de Fcfa.

Vassogbo Bamba, directeur de cabinet adjoint, représentant le ministre des Finances et du Budget, malgré un écart de 138,5 milliards sur l'objectif de 2659,7 milliards au premier semestre 2025, a encouragé les efforts de la Dgi pour atteindre les objectifs fixés.

« Pour un objectif de recette de 2659,9 milliards de Fcfa à fin juin 2025, la Dgi a réalisé 2511,7 milliards, soit un taux de réalisation de 94,4% et un écart négatif de 148,2 milliards. Je note que ces résultats ont été fortement impactés par ceux du deuxième trimestre de l'année avec un gap de 138,5 milliards. Malgré le gap enregistré, le ministre me charge de vous transmettre à vous-même, ainsi qu'à tous vos collaborateurs ses encouragements pour les efforts fournis et pour les résultats obtenus », a souligné le directeur de cabinet adjoint, affirmant que le ministre n'a aucun doute quant à l'engagement de l'ensemble du personnel de la Dgi à relever les défis.

Vassogbo Bamba a souligné l'importance d'intensifier les efforts de sensibilisation et de contrôle fiscal, et de concrétiser les réformes fiscales. Il a insisté sur l'importance du contrôle interne pour améliorer la productivité des services fiscaux. Il réaffirme son soutien à toutes les initiatives visant à améliorer les performances. « Le ministre vous encourage à redoubler d'ardeur afin de résorber le déficit enregistré. Il sait pouvoir compter sur l'engagement de chacun de vous », a-t-il recommandé.

Cette rencontre de travail a réuni l'ensemble des membres du comité de direction élargi, des sous-directeurs et chefs de service désignés. Le séminaire a eu pour thème central : « Enjeux et défis du contrôle interne à la Direction générale des Impôts ».

Outre le thème principal, les participants ont échangé sur le bilan de la Dgi. Ils ont présenter les enjeux et défis du contrôle interne.