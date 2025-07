Afrique: CAN féminine 2025 - Le Sénégal tombe devant le Maroc, quarts de finale compromis

Le Maroc et le Sénégal se faisaient face ce samedi 12 juillet 2025 pour la 3e journée de la CAN 2025, dans le groupe A. Dans ce duel de Lionnes, c'est le Maroc qui s'est imposé 1-0. Le Sénégal n'a plus son destin en mains pour une éventuelle qualification en quarts.

Condamné à gagner pour finir dans les deux premiers et décrocher une qualification assurée pour les quarts de finale, le Sénégal se dressait devant le Maroc, pays organisateur, et qui lui avait infligé une défaite 7-0 en octobre 2024. D'ailleurs, ce sont les Marocaines qui vont trouver la faille, sur un pénalty provoqué par la gardienne Adji Ndiaye. Cette dernière, alors qu'elle avait le ballon entre les mains, a totalement craqué et donné un coup de coude à l'adversaire. Yasmin Mrabet ne se prive pas et transforme la sentence (45+2). Les Sénégalaises vont courir derrière le score, sans jamais pouvoir égaliser.

Le Maroc termine leader de ce groupe (7 points,+3) devant la Zambie (7points,+2) qui a battu la RD Congo 1-0. Le Sénégal finit 3e (3 pts,+2). Les Lionnes peuvent toujours espérer disputer les quarts, si elles finissent parmi les deux meilleurs troisièmes de la compétition (trois groupes). Pour cela, il faudra attendre le dénouement des poules B et C ces dimanche et lundi.