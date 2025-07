Ile Maurice: Le plan présenté aux élus de ville

Le ministre de l'Agro-industrie, Arvin Boolell, celui des Collectivités locales, Ranjiv Woochit, et la député Stéphanie Anquetil ont assisté à une présentation du Quatre-Bornes Urban Terminal, tenue dans le hall de la municipalité, le jeudi 10 juillet. Ce projet avait été mis en avant par l'ancien gouvernement mais il n'avait pas pu être entamé. La présentation a été faite par Bhooshan Ramloll de RBRB Construction Ltd, un des promoteurs de ce projet d'envergure, et Nathan Iyer, Urban Planner.

Le projet englobe cinq portions de terrain et comprend, entre autres, l'actuel emplacement du marché de Quatre-Bornes. «Nous avons été sélectionnés par le gouvernement pour faire ce projet qui consiste à faire revivre Quatre-Bornes. Nous nous sommes concentrés sur les difficultés auxquelles les citadins de Quatre-Bornes ont à faire face, surtout le parking», a expliqué Bhooshan Ramloll. Il a ajouté que pour ce projet, il avait approché les consultants les plus connus de l'île ainsi que l'expertise d'un partenaire de l'Inde, soit Dineshchandra R. Agrawal Infracon Pvt. Ltd. Ainsi, les promoteurs sont Montmartre Properties Ltd, RBRB Construction Ltd et Dineshchandra R. Agrawal Infracon Pvt. Ltd.

La présentation s'est attardée sur la transformation que connaîtra le marché de Quatre-Bornes. «Le marché se trouve au coeur de Quatre-Bornes. Et nous nous sommes demandé quelle serait la meilleure solution pour les futures générations, et comment intégrer le marché et les commerces», a souligné Nathan Iyer.

∎ L'actuel place du marché sera converti en bâtiment moderne de plusieurs étages. © Aurélio Prudence

L'actuelle place du marché sera convertie en bâtiment moderne de plusieurs étages. Le rez-de-chaussée comprendra des espaces commerciaux, une esplanade et le marché. Le premier étage comprendra des espaces commerciaux et un food court, entre autres. Les autres étages seront consacrés à des appartements résidentiels. Des parkings seront aménagés dans le bâtiment à la fois pour les visiteurs dans le basement et les résidents. Des espaces verts sont prévus dans le bâtiment, notamment au niveau des terrasses des appartements. Certains espaces commerciaux seront extensibles, permettant par exemple à un local de 30 m² de doubler ou de tripler de surface si nécessaire. Le bâtiment comprendra également plusieurs entrées, dont une directement dans le marché.

Après la présentation du promoteur, les élus présents l'ont questionné sur plusieurs aspects du projet, dont le temps nécessaire à la construction, la manière dont se passera la délocalisation des maraîchers le temps des travaux et le nombre d'étals que comprendra le nouveau marché. Bhooshan Ramloll a expliqué qu'ils avaient retenu les leçons du Victoria Urban Terminal, et c'est la raison pour laquelle le food court sera à l'étage et les maraîchers au rezde-chaussée, entre autres. Le nouveau bâtiment comprendra le même nombre d'étals que le marché actuel. Ainsi, 560 étals seront aménagés. «Nous avons aussi été généreux dans les proportions et il y aura suffisamment d'espace pour permettre aux visiteurs de déambuler entre les étals», a expliqué le promoteur. Quant au time frame de la construction, il sera de deux ans.

Le ministre de l'Agro-industrie a mis l'accent sur le respect et la dignité des maraîchers. Il a maintenu que des dialogues doivent être entretenus avec ces derniers, notamment dans le cadre de leur délocalisation temporaire. «Dans le centre de Quatre-Bornes, c'est un publicprivate partnership. Maintenant, il faut discuter avec tous les stakeholders et cela, d'une manière respectueuse envers les maraîchers. Nous devons tirer des leçons de ce qui s'est passé à Port-Louis».

«Il faut qu'ils aient de l'espace et la joie de travailler. Ce sera un projet qui va attirer beaucoup de personnes. Il ne faut pas oublier qu'il y a aussi les touristes, et il nous faut leur donner un développement approprié et propre. Nous avons aussi fait comprendre qu'il faut aussi opérer dans une situation gagnante pour tous les opérateurs. Le dialogue est primordial, dont la place aux consultations et aux concertations. L'accès à l'information est un droit et non pas un privilège. Personn na pa dwa nou nanye. Nou bizin pans gran parski Moris pe vinn enn Big Oceanic Small State et notre potentiel est immense», a conclu le ministre.