Ethiopie: La chef des migrations de l'ONU a mis en garde contre le renforcement des frontières et la réduction de l'aide étrangère.

<strong>Addis-Abeba, — : - La directrice générale de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) a averti jeudi que les pays occidentaux risquaient d'accroître l'instabilité en durcissant simultanément les frontières et en réduisant l'aide au développement aux pays confrontés à des migrations massives.

Dans un entretien avec l'Associated Press, Amy Pope, directrice générale de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), a déclaré qu'une approche axée uniquement sur le contrôle des frontières, sans s'attaquer aux causes des migrations, était « à courte vue » et risquait de déstabiliser davantage les pays d'origine.

« Si l'on veut gérer la migration irrégulière, il faut investir dans la stabilisation des populations au plus près de leur point de départ », a déclaré Mme Pope. « Réduire l'aide étrangère sans identifier d'alternatives pour garantir que les populations ne se déplacent pas, c'est faire preuve de courte vue. »

Pope est devenue la première femme à diriger l'OIM en 2023, après avoir été conseillère à la Maison Blanche pour les migrations et la sécurité intérieure sous les administrations Obama et Biden.

Ses commentaires interviennent alors que les pays européens adoptent des politiques migratoires plus strictes, avec davantage de financements pour renforcer les mesures d'expulsion et permettre aux pays de transit de dissuader les migrants.

Les législateurs grecs devaient adopter jeudi une proposition visant à suspendre les demandes d'asile pour tous les migrants voyageant par voie maritime depuis la Libye, suite à une forte augmentation des arrivées.

Le pape a pointé du doigt la Syrie comme une source de préoccupation, avertissant qu'un rapatriement prématuré pourrait s'avérer contre-productif.

« Si les Syriens rentrent chez eux trop rapidement et qu'ils sont confrontés à une déstabilisation accrue, à de nouveaux conflits, si leurs enfants ne sont pas en sécurité, si leurs maisons sont toujours détruites et qu'ils n'ont nulle part où aller, cela pourrait se retourner contre eux », a-t-elle déclaré.

Le pape a souligné que le durcissement des politiques frontalières américaines avait déjà eu des répercussions dans toute l'Amérique latine.

« Nous constatons une inversion des flux. Non seulement moins de personnes arrivent à la frontière entre les États-Unis et le Mexique, mais davantage se dirigent vers le sud », a-t-elle déclaré, soulevant des inquiétudes quant aux capacités et au soutien des pays situés le long des routes migratoires alternatives, notamment le Panama, le Costa Rica et d'autres pays d'Amérique centrale.

Le directeur général de l'OIM a soutenu l'approche italienne, qui combine des mesures strictes aux frontières et des voies de migration légale élargies. L'Italie prévoit de délivrer près de 500 000 permis aux travailleurs non européens, à partir de 2026 et sur trois ans, en collaborant avec les employeurs pour identifier les besoins en main-d'oeuvre.

« On ne peut pas appliquer la loi à elle seule sans s'attaquer aux facteurs d'attraction qui encouragent les migrants à venir », a déclaré Pope, qualifiant la stratégie italienne d'« expérience » à suivre. « Nous encourageons les autres gouvernements à suivre de près ce qui se passe dans ce domaine. »