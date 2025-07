Ethiopie: Le Conseil municipal d'Addis-Abeba a approuvé un budget record de 350,13 milliards de birrs.

Addis-Abeba, — : - Le Conseil municipal d'Addis-Abeba a approuvé un budget historique de 350,13 milliards de birrs pour l'exercice budgétaire éthiopien 2018, le plus important de l'histoire de la ville.

Cette approbation a eu lieu lors de sa quatrième réunion ordinaire de la quatrième année d'activité.

Le maire adjoint et chef du Bureau des finances, Abdulkadir Redwan, a présenté un projet de budget détaillé au Conseil municipal, révélant une augmentation substantielle de 108 milliards de birrs, soit environ 45 %, par rapport à l'exercice budgétaire précédent.

Le budget proposé alloue 91,8 milliards de birrs aux dépenses courantes, tandis que 246,3 milliards de birrs sont réservés aux projets d'investissement et 12 milliards de birrs à un fonds de réserve.

Selon le maire adjoint, l'augmentation significative du budget d'investissement souligne l'engagement de l'administration en faveur d'un développement centré sur la population, qui comprend des initiatives clés telles que la construction de logements, l'aménagement de corridors et d'autres projets urbains à fort impact.

Abdulkadir a également déclaré que le budget avait été élaboré avec soin, prenant en compte la vision de développement de la ville, les initiatives en cours et les besoins émergents.

Le budget accorde la priorité à la bonne gouvernance, à la poursuite des activités de développement lancées ces dernières années, à la modernisation des services liés aux projets de corridors et à l'expansion du développement immobilier.

Pour financer le budget 2018, l'administration prévoit de générer plus de 238 milliards de birrs grâce aux impôts, plus de 56 milliards de birrs grâce aux recettes municipales, plus de 46 milliards de birrs grâce aux recettes non fiscales, 1,8 milliard de birrs grâce au fonds routier et 6,98 milliards de birrs grâce aux prêts et subventions étrangers.