Ethiopie: Ethiopian Airlines progresse à grands pas vers sa Vision 2035 - PDG Mesfin.

<strong>Addis-Abeba, — : - Ethiopian Airlines réalise des progrès remarquables dans la mise en oeuvre de sa feuille de route stratégique « Vision 2035 », qui vise à positionner la compagnie parmi les groupes aéronautiques les plus importants et les plus compétitifs au monde, selon son PDG, Mesfin Tasew.

La stratégie à long terme d'Ethiopian Airlines repose sur la fourniture de services sûrs, sécurisés, axés sur le marché et centrés sur le client dans ses diverses activités : transport de passagers et de fret, logistique, formation aéronautique, gestion aéroportuaire, assistance en escale, MRO (maintenance, réparation et révision), fabrication aérospatiale, voyages et tourisme.

S'adressant à ENA, le PDG du groupe Ethiopian Airlines, Mesfin Tasew, a affirmé que la compagnie aérienne mettait efficacement en oeuvre sa stratégie, axée sur une « croissance rapide et rentable ».

Il a souligné que la feuille de route est mise en oeuvre à travers diverses initiatives clés, telles que l'expansion du réseau de la compagnie aérienne, l'ajout de nouvelles destinations, l'acquisition d'avions de pointe et l'amélioration de l'efficacité opérationnelle.

« Dans le cadre de cette stratégie, nous avons ouvert de nouvelles lignes au fil des ans », a-t-il déclaré, citant des ajouts récents comme Sharjah (Émirats arabes unis), Hyderabad (Inde), Porto (Portugal) et Hanoï (Vietnam).

L'augmentation de la fréquence des vols vers les destinations existantes est également un élément essentiel du plan de croissance de la compagnie, a ajouté Mesfin. Cet engagement en faveur de l'expansion a été confirmé par le lancement d'une nouvelle ligne vers le Vietnam jeudi.

Mesfin a également fait part du vif intérêt de la compagnie pour le lancement de vols vers l'Australie, précisant qu'une étude de faisabilité pour cette nouvelle ligne est actuellement en cours.

Concernant l'expansion de sa flotte, le PDG a souligné qu'Ethiopian Airlines avait commandé environ 120 appareils auprès de Boeing et d'Airbus, précisant que la commande de Boeing comprend le 787 et le tout nouveau 777X.

« Nous avons également passé des commandes d'Airbus A350 », a-t-il ajouté.

« Nous recevons actuellement des Boeing 737 MAX », a déclaré Mesfin, confirmant la livraison de deux appareils le mois dernier et la poursuite de la réception d'autres appareils conformément au calendrier.

Ethiopian Airlines prévoit également d'étendre sa flotte régionale. Des études sont en cours pour l'acquisition d'avions supplémentaires de 100 places, et de nouvelles commandes sont attendues prochainement.

Mesfin a souligné les collaborations de la compagnie avec quatre transporteurs étrangers et s'est déclaré prêt à créer d'autres coentreprises.