Togo: Appui du CNO-Pays a la fédération togolaise d'aviron pour la formation de ses entraineurs et arbitres

La Fédération Togolaise d'Aviron (FETAV) organise un stage technique pour ses entraîneurs et arbitres à Agbodrafo du 12 au 18 juillet 2025.

La cérémonie d'ouverture s'est déroulée ce samedi 12 juillet dans la commune des Lacs 3, en présence des autorités locales, de trois experts de la Fédération Internationale, World Rowing, et de la Vice-Présidente du CNO-TOGO.

Dans son discours d'ouverture, Mme Peace ADIHO, a précisé que ce stage s'inscrit dans une vision de structuration à long terme du sport togolais, en particulier des disciplines où le niveau technique exige un encadrement qualifié et adapté. Elle a rappelé que ce programme entre dans une dynamique commune, visant à donner un nouvel élan à l'aviron togolais, une discipline exigeante, noble, et porteuse de valeurs d'endurance, de précision et d'épanouissement.

Elle a exprimé sa gratitude envers les autorités locales, sportives, la Fédération Internationale (World Rowing) et à l'endroit de la Solidarité Olympique pour la confiance sans cesse renouvelée. Elle a également exhorté les participants à la discipline et à la rigueur. "Ce stage vous offre bien plus qu'un savoir technique. Il vous confie une mission : celle de transmettre, attentifs, d'accompagner, d'élever. Soyez curieux, rigoureux. Ce que vous apprendrez ici, nourrira demain les ambitions de notre jeunesse sportive. Soyez les bâtisseurs d'une nouvelle dynamique, les gardiens de l'excellence togolaise sur les eaux du monde", a-t-elle déclaré.

Durant sept jours, les entraîneurs et arbitres d'aviron bénéficieront d'un encadrement rigoureux, assuré par trois experts internationaux de haut niveau, missionnés par World Rowing.

Les objectifs poursuivis par ce programme se déclinent en plusieurs points : la professionnalisation de l'encadrement sportif, le renforcement des capacités individuelles et collectives, la création de relais techniques régionaux, la facilitation du transfert de connaissances spécialisées et l'instauration d'une culture de performance durable.

Cette initiative, portée par le Comité National Olympique du Togo en partenariat étroit avec la Fédération Togolaise d'Aviron, bénéficie du soutien engagé de la Solidarité Olympique et de World Rowing.

La FETAV a réussi à qualifier le bateau togolais sur les trois dernières éditions des Jeux Olympiques dont Rio 2016 et Tokyo 2020 avec Claire AYIVON, Paris 2024 avec Akoko KOMLANVI.