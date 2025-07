Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 14 juillet 2025

revue de presse

Nigeria : Décès de l'ancien Président Muhamadou Buhari à Londres à l'âge de 82 ans

L'ex-président nigérian Muhammadu Buhari est décédé ce dimanche 13 juillet à Londres à l'âge de 82 ans des suites d'une longue maladie, rapporte M. Garba Shehu, son ancien porte-parole.

Il faut noter que le Président Muhammadu Buhari a dirigé le Nigéria en tant que putschiste en 2015 et en tant que président élu en 2019. Originaire du nord du Nigeria, il a écrit une page importante de l'histoire en 2015 en devenant le premier candidat de l'opposition à triompher lors d'une élection face à un président sortant. (Source allAfrica)

Cameroun : Biya officialise sa candidature à la présidentielle

Le président du Cameroun, Paul Biya, a annoncé dimanche qu’il briguera un nouveau mandat à la tête de l’État lors de l’élection présidentielle du 12 octobre 2025.

« Je suis candidat à l’élection présidentielle du 12 octobre 2025. Soyez assurés que ma détermination à vous servir est à la mesure de l’acuité des défis auxquels nous sommes confrontés. Ensemble, il n’est pas de défis que nous ne puissions surmonter », a déclaré le chef de l’État dans une déclaration rendue publique. (Source apanews)

Guinée-Bissau : L’archipel des Bijagos entre au Patrimoine mondial de l’humanité

Les 88 îles et îlots situés dans l’océan Atlantique ont été reconnus pour leur biodiversité exceptionnelle et pour la richesse de leurs traditions locales.

L’archipel des Bijagos, au large de la Guinée-Bissau, est entré au Patrimoine mondial de l’humanité, dimanche 13 juillet, à l’issue d’un vote, lors de la 47e session du Comité du patrimoine mondial de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (Unesco). Il a été reconnu pour sa biodiversité exceptionnelle et la richesse de ses traditions locales. (Source Lemonde Afrique)

Afrique du Sud : Ramaphosa suspend le ministre de la police

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a suspendu dimanche le ministre de la police du pays.

Le chef d’état s’est exprimé dans un discours à la nation en annonçant l'ouverture d'une enquête sur les allégations de collusion avec des syndicats criminels.

Ces mesures font suite aux allégations d'un haut responsable de la police de la province de KwaZulu-Natal, le général Nhlanhla Mkhwanazi, selon lesquelles le ministre de la police Senzo Mchunu et le commissaire de police adjoint Shadrack Sibiya auraient interféré dans des enquêtes sensibles. (Source Africanews)

Tanzanie : L’ambassadeur à Cuba démissionne et dénonce des pratiques gouvernementales contraires aux « droits humains »

L’ambassadeur de Tanzanie à Cuba a annoncé ce dimanche 13 juillet sa démission et a dénoncé des pratiques au sein du gouvernement contraires aux « droits humains, à la paix et à la dignité des personnes », au moment où l’opposition dénonce la répression menée par les autorités.

C’est dans une lettre transmise à la cheffe de l’État, Samia Suluhu Hassan, que l’ambassadeur de la Tanzanie à Cuba depuis avril 2023 a annoncé sa décision.

« Tout au long de mon mandat, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays, j’ai observé avec un profond regret une orientation du leadership qui ne parvient pas à défendre correctement les droits humains, la paix et la dignité des personnes », a affirmé Humphrey Hesron Polepole. (Source Jeune Afrique)

Afrique de l’Ouest : Washington tente un retour stratégique au Sahel

Face à une instabilité sécuritaire persistante et à l’érosion de l’influence française dans la région, Washington multiplie les initiatives pour renouer avec les pays sahéliens. En quelques semaines, plusieurs responsables américains de haut rang ont effectué des visites officielles à Bamako, Ouagadougou et Niamey, avec un objectif clair : repositionner les États-Unis comme un partenaire crédible en matière de sécurité, dans un contexte de recomposition géopolitique accélérée.

À Bamako, du 8 au 10 juillet, Rudolph Atallah, haut responsable de la Maison Blanche pour la lutte antiterroriste, a réaffirmé l’intérêt américain pour une « coopération rénovée ». Les échanges ont porté sur l’autonomisation des forces maliennes, la place de l’Alliance des États du Sahel (AES) dans la lutte antiterroriste, et les accusations portées par Bamako contre des soutiens étrangers aux groupes armés. (Source Africapresse)

UEMOA - Les ministres des pays de l'AES quittent la session, faute d'accord sur la présidence tournante

Les représentants des Etats-membres de l'Alliance des Etats du Sahel (AES) ont quitté, ce vendredi 11 juillet 2025, à Lomé, la 2e session ordinaire annuelle du Conseil des ministres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA).

Union africaine : A Malabo, Oligui Nguema signe le grand retour du Gabon dans l’arène panafricaine

En marge du 7ᵉ sommet de coordination entre l’Union africaine (UA) et les communautés économiques régionales (CER), le président de la République Brice Clotaire Oligui Nguema a pris la parole lors du “Malabo Leadership Breakfast Meeting” dans un discours à la fois stratégique, panafricain et étonnamment diplomatique. Entre plaidoyer pour la justice réparatrice, dénonciation des lenteurs institutionnelles africaines et révélation d’une rencontre informelle avec Donald Trump, Libreville redéfinit sa place sur l’échiquier continental.

Justice, intégration pragmatique, souveraineté : une vision africaine assumée. « Le 30 avril 2025 restera une date historique dans la mémoire collective des Gabonais : celle de notre retour officiel au sein de la grande famille de l’Union africaine », a déclaré le Chef de l’État d’entrée de jeu. (Source GabonMediaTime)

Guinée: Un pèlerin effectue plus de 8000 km à vélo pour rejoindre la Mecque

Entre le 6 mai 2024 et le 3 février 2025, Mamadou Kadjaliou Barry a parcouru plus de 8 000 km avec sa bicyclette pour faire son pèlerinage depuis Conakry et rallier les lieux saints de l’islam à la Mecque en Arabie saoudite. Ce périple l’a amené à traverser plusieurs pays d’Afrique, mais il n’a pas été sans embûches, que ce jeune Guinéen de 28 ans a pu surmonter pour atteindre son objectif.

Parti de Guinée, Mamadou Kadjaliou Barry rejoint d’abord Abidjan avec son vélo blanc. La traversée de l’Afrique de l’Ouest est sans difficultés : « J’ai traversé le Ghana, le Togo, le Bénin, le Nigeria. Arrivé au nord du Nigeria, ce n’était pas possible de continuer avec le vélo vu la situation d’insécurité au Tchad et au Soudan. Donc j’étais obligé de prendre l’avion à partir du nord du Nigeria pour le Caire en Égypte. » (Source RFI)

Afrique : Aïssata Traoré devient la première joueuse malienne de la ligue féminine de football américain

La joueuse malienne restera prêtée au club français du FC Fleury 91 avant de rejoindre Boston pour sa première pré-saison en 2026. Le club Boston Legacy FC a signé un contrat de trois ans avec l’attaquante Aïssata Traoré, valable jusqu’à la saison 2028 de la NWSL, ce vendredi.

Cet accord fait de Traoré, âgée de 27 ans, la première recrue internationale du club et la première joueuse malienne de l’histoire de la ligue. Traoré restera en prêt au sein du club français FC Fleury 91 avant de rejoindre Boston pour sa première pré-saison en 2026.

Depuis son arrivée à Fleury en 2024, elle a inscrit neuf buts et délivré quatre passes décisives en 20 matchs, après avoir évolué au sein de Guingamp en France (2019-2024) et du Besiktas en Turquie (2019). (Source TRT Afrique)