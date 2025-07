Congo-Kinshasa: Les FARDC confirment l'arrestation de certains officiers pour manquements graves à la discipline militaire

« Les Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) confirment l'arrestation de certains officiers pour manquements graves à la discipline militaire », indique l'armée congolaise sur son compte X. Dans un message lu à la chaîne publique, la RTNC, le général Sylvain Ekenge, porte-parole des FARDC réaffirme l'engagement de l'armée à la rigueur, à l'intégrité et au respect de la loi. Il note que la justice suivra son cours pour préserver l'honneur et la cohésion de nos forces.

« S'il y a des interpellations, c'est que chacun, à titre individuel, a posé un acte contraire, soit à la loi, soit à la discipline. Et en posant un acte contraire à la loi ou au règlement, le militaire les fait, non seulement en âme et conscience, mais aussi, à titre individuel. Et il ne pose pas cet acte au nom d'une quelconque communauté ou au nom d'un quelconque espace linguistique », rappelle le général Ekenge.

« Pour cet acte, en tant qu'individu et en tant que militaire, et surtout s'il est officier, il y a des caractéristiques, il y a des valeurs qui entourent la fonction de l'officier. Et si vous ne respectez pas ces valeurs, vous ne respectez pas les qualités d'un officier, eh bien la justice va s'occuper de vous », a fait remarquer le porte-parole de l'armée.

Il a aussi dénoncé l'attitude de certains acteurs politiques et de la société civile

« On décrie, on dénonce la trahison, on dénonce l'infiltration, on dénonce le détournement au sein de l'armée. Mais lorsqu'on met la main sur les responsables, vous voyez, même les politiciens commencent à crier. Alors que ce sont les premiers à dénoncer. Et puis on essaie d'injecter ce venin de la division au sein de l'armée. Donc l'armée, c'est une structure, c'est une organisation bien carrée. Quand il y a des problèmes et qu'on constate qu'il y a des problèmes, on va arrêter », a rappelé le général Sylvain Ekenge.