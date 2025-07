Congo-Kinshasa: Ouverture de la route Kananga-Kalamba Mbuji jusqu'à la frontière angolaise

Les travaux sur la route Kananga-Kalamba Mbuji, longue de 230 km, progressent sans relâche et permettent désormais de rejoindre la frontière angolaise. Le Directeur général adjoint de l'Agence congolaise des grands travaux (ACGT), Jean-Claude Mido, et le conseiller spécial du Chef de l'État en charge des infrastructures, Martin Kabuya, ont constaté cette avancée lors d'une tournée sur le terrain, le vendredi 11 juillet.

Grâce aux interventions d'urgence, complétées progressivement par des travaux de revêtement, la route est entièrement praticable d'un bout à l'autre, suscitant un réel espoir pour la suite du projet.

Les deux représentants ont indiqué qu'en ce début de mois de juillet, il faut actuellement entre 6 et 7 heures pour parcourir le trajet entre Kananga et Kalamba Mbuji. Ils estiment que c'est une amélioration par rapport au passé récent, et que ce délai sera encore réduit une fois les travaux définitifs achevés.

Le conseiller du Chef de l'État a salué la détermination et l'implication de l'ACGT dans la réalisation de cet axe stratégique. Il a toutefois appelé les habitants de Kananga et du Centre-Kasaï à faire preuve de patience, affirmant que la route sera bientôt totalement fluidifiée.

« La volonté est là, et elle est visible. L'ACGT a à coeur de supprimer les zones boueuses et de faciliter le trafic. Les remorques et camions viendront jusqu'à Kananga, et les bus TRANSCO présents dans la ville pourront désormais déposer les passagers à Kalamba Mbuji », a déclaré Martin Kabuya Kabitanga.

De son côté, Jean-Claude Mido Mbwetete, satisfait de l'état d'avancement des travaux, a précisé qu'un entretien et une surveillance régulière des points critiques seraient nécessaires.

« Nous allons profiter de la saison sèche pour accélérer les travaux. D'ici un ou deux mois, la route offrira une praticabilité plus effective et plus efficiente », a-t-il assuré.

Sur la portion entre Matamba et Tshinyama, les deux autorités ont salué le démarrage des travaux de la phase définitive : construction de caniveaux maçonnés et rechargement de la couche de base à partir de matériaux concassés, issus de la centrale installée au village de Shamatengu.

Financé par le programme sino-congolais, le projet de réhabilitation de la route Kananga-Kalamba Mbuji prévoit un revêtement complet d'ici trois ans, soit avant fin 2027.