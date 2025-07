Afrique: CAN féminine 2025 - Le Maroc en quarts, la RDC éliminée, le Sénégal garde espoir

L'équipe nationale féminine du Maroc s'est qualifiée pour les quarts de finale de CAN 2025 après son succès devant le Sénégal (1-0) lors de la troisième journée de la phase de poule. Le Maroc sera accompagné, dans le groupe A, de la Zambie vainqueure de la RD Congo (1-0), désormais éliminée. Les Sénégalaises, elles, peuvent encore finir parmi les meilleures troisièmes selon les résultats des matches des poules B et C.

Il a fallu un geste incompréhensible de la part de la gardienne sénégalaise Adji Ndiaye pour débloquer la rencontre entre les Lionnes de l'Atlas et celles de la Téranga. On jouait les dernières minutes de la première période assez fermée quand l'ex-joueuse de l'US Parcelles Assainies mit un coup de coude, ou de l'avant-bras, volontaire à l'attaquante marocaine Ibtissam Jraidi. Sur les images de la Var, consultées par l'arbitre, aucun doute. Mais alors qu'on s'attendait à l'exclusion logique de la gardienne, l'arbitre ougandaise Shamirah Nabadda met un carton jaune et désigne le point de penalty.

Les Marocaines ne laissent pas passer l'opportunité et ouvrent le score grâce à Yasmin Mrabet qui prend Adji Ndiaye à contrepied. Les filles de Jorge Rodríguez prennent logiquement l'avantage dans une rencontre qu'elles ont globalement dominé techniquement face à des Sénégalais qui ont trop compté, et abusé, sur la puissance de Mama Diop et la vitesse de Nguenar Ndiaye. Menée, la formation de Mame Moussa Cissé a eu du mal avec son jeu direct bien maîtrisé par les Lionnes de l'Atlas.

Un nul pour sauver les Lionnes

Le pays organisateur valide ainsi sa qualification en quarts de finale et la première place du groupe A avec une meilleure différence de buts que la Zambie. Les Copper Queens ont assuré le service minimum face à la RDC (1-0), grâce à leur prodige Racheal Kundananji, auteure de son troisième but dans la compétition.

Avec trois revers en autant de matches, la RDC est éliminée de la CAn qu'elle abordait avec ambition après 12 ans d'absence. Merveille Kanjinga, sur laquelle les espoirs étaient placés, n'a pas fait de miracle. Absente pour cause de suspension lors du premier match contre le Sénégal (0-4), l'attaquante du PSG a marqué un but contre le Maroc (2-4) et a été impuissante devant la Zambie surtout après l'exclusion de Falonne Pambani sept minutes après son entrée en jeu (69e).

Troisième de la poule A, le Sénégal peut encore espérer se qualifier en quarts de finale, mais devra attendre les résultats des groupes B et C qui jouent dimanche et lundi. Il faudrait « simplement » un match nul entre la Tunisie et le Botswana ou entre le Ghana et la Tanzanie. Tout autre résultat renverrait les Lionnes chez elles.