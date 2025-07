Saint-Louis — La nomination de Monseigneur Augustin Simmel Ndiaye à la tête du diocèse de Saint-Louis constitue un "signe d'espérance" en même temps qu'un "appel au rassemblement" en raison de la double vocation de guide spirituel et d'artisan de la paix du nouvel évêque, a souligné samedi le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Jean Baptiste Tine.

"Votre nomination à la tête du diocèse de Saint-Louis est perçue par tous comme un signe d'espérance et un appel au rassemblement. Vous incarnez cette double vocation de guide spirituel et d'artisan de paix capable de raviver l'espérance et de renforcer la fraternité dans un monde en quête de paix", a-t-il déclaré.

Le ministre de l'intérieur et de la Sécurité publique intervenait dans le cadre des activités marquant l'ordination épiscopale du nouvel évêque de Saint-Louis.

"À travers votre engagement éducatif et pastoral, vous avez semé les graines de la connaissance, du dialogue et de la paix bien au-delà de nos frontières, a-t-il ajouté en assurant au nouvel évêque de Saint-Louis l'accompagnement des autorités étatiques de toutes les initiatives visant à promouvoir la cohésion sociale, le dialogue interreligieux, la solidarité nationale et le développement humain.

Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique a dans le même temps salué le "parcours exceptionnel" du nouvel évêque qui, selon lui, force le respect.

Le chronogramme de cet événement prévoit, entre autres, des animations culturelles à l'église paroissiale Notre-Dame de Lourdes mais également une messe d'intronisation prévue le dimanche 13 juillet à 10 heures à la Cathédrale de Saint-Louis.

Le gouverneur de la région de Saint-Louis, Al Hassan Sall, le directeur des Affaires religieuses, Djim Ousmane Dramé, l'archevêque émérite de Dakar, Monsieur Benjamin Ndiaye, l'archevêque de Dakar, Monseigneur André Guèye, entre autres, autorités administratives, religieuses et coutumières ont pris part à cet événement qui s'est tenu à la place Baya Ndar (ex Faidherbe).