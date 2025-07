Afrique: Union africaine - À Malabo, les dirigeants discutent sur les priorités de l'Agenda 2063

Les travaux de la 47e session du Conseil exécutif de l'Union africaine (UA) qui ont débuté jeudi à Malabo (Guinée équatoriale), se sont achevés ce samedi avant de laisser la place au 7e sommet semestriel de coordination entre l'UA, les Communautés économiques régionales (CER) et les Mécanismes régionaux (MR). Plusieurs dirigeants de l'organisation continentale ont fait le déplacement de Malabo ( capitale de la Guinée Équatoriale) et à la tête de laquelle se trouve le tout nouveau président de la Commission de l'Union africaine, le Djiboutien Mahmoud Ali Youssouf.

C'est dans l'antre de l'Imposant complexe Sipopo de Malabo qui s'est paré de ses lampions étincelants que se tient le 7e raout de coordination de haut niveau entre l'Union africaine, les CER (Communautés économiques régionales) et les Mécanismes régionaux. Au menu, les dirigeants et partenaires de l'organisation continentale débattent ce dimanche sur les priorités de l'action de l'UA et du financement de ses projets conformément aux défis actuels et aux objectifs stratégiques de la Vision et des lignes directrices de l'Agenda 2063, en tenant compte du thème de cette année de l'Union africaine initulé : « Justice pour les Africains et les personnes d'ascendance africaine à travers les réparations », qui constitue un tournant majeur pour les États et organismes partenaires d'intensifier les efforts mutualisés en vue de réparer les injustices historiques et rehausser la voix de l'Afrique sur la scène internationale.

Depuis jeudi les ministres africains des Affaires Étrangères sont en conclave. Nouackchott a dépêché le patron de sa diplomatie Mohamed Salem Ould MERZOUG dans la capitale de la Guinée Équatoriale. Un habitué des grands sommets et travailleur infatigable très respecté de ses pairs. Le président égyptien Al- Sissi s'est entretenu avec son homologue angolais João Lourenço, président en exercice de l'organisation. Le général Al-Sissi a évoqué les grands dossiers qui agitent le continent et exhorte la présidence angolaise à renforcer l'action africaine à résoudre ces conflits. Le président angolais Joâo Lourenço a loué le leadership affirmé de l'homme fort du Caire pour le rôle central et historique qu'il joue dans le dispositif de l'organisation continentale. Nous y reviendrons en détails.