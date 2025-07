Congo-Kinshasa: La vice-présidente Franco-congolaise de l'Assemblée nationale française visée par un courrier raciste

Un courrier adressé par un homme à Nadège Abomangoli, vice-présidente de l'Assemblée Nationale française, fait mention de propos racistes. La vice-présidente a décidé de rendre publique cette lettre.

Alors que se déroule la cinquantième session de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie, accueillie en France par le Sénat et l'Assemblée nationale du mercredi 9 au dimanche 13 juillet 2025, vendredi 11 juillet, sur compte X, ex Twitter, la Franco congolaise Nadège Abomangoli a dévoilé le contenu d'un courrier qu'elle a reçu.

C'est une lettre au contenu particulièrement violent et raciste a-t-elle indiqué. "Madame la fausse vice-présidente, je souhaite que la dissolution se produise car vous êtes une erreur de casting (...) Une noire n'a rien à faire à ce poste (...) L'esclavage a été aboli mais il y a des limites à se sentir à l'aise (...) Partez, vous n'avez pas votre place ici", peut-on lire, entre autres, selon la teneur de la lettre publiée.

L'élue LFI (La France Insoumise) de Bondy-Aulnay sous-Bois, également présidente du Groupe d'amitié France-République du Congo, ne s'est pas démontée et a répondu à l'auteur pour l'instant inconnu dudit courrier, mais également à tous ceux qui portent ou relayent la pensée raciste.

"Dans la France d'aujourd'hui, les racistes expriment sans complexe leur nostalgie de l'esclavage et de la colonisation, leur haine de nos personnes et de notre réussite. Voir une femme noire au perchoir de l'assemblée nationale, c'est voir leur hiérarchie sexiste et raciste, ainsi que leurs privilèges s'effondrer. Et ils ont la rage. (..) Ils croient nous humilier, nous intimider, nous faire peur. Ils se trompent. Ce pays, c'est aussi le nôtre. On est là et on y reste. Nos arrière grands-parents ont été soumis et exploités avec une violence inouïe pour en faire une "grande puissance". Nos grands-parents se sont battus pour le libérer du nazisme. Nos parents l'ont construit. Les nôtres et nos familles le font tourner. Tout ce que l'on a, on s'est battu pour l'arracher, et on en arrachera encore plus...".

La native de Brazzaville, Nadège Abomangoli a reçu le soutien total de Yaël Braun-Pivet, présidente de l'assemblée nationale française, et de nombreux élus de son parti, dénonçant le "racisme décomplexé".

« C'est la réalité sombre que vivent des hommes et des femmes noires français, des Congolais ou des Africains d'origine, élus ou occupant de hautes responsabilités dans la France d'aujourd'hui », peut-on entendre au sein de la diaspora en France.