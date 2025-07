Tunisie: Le Président confirme son approche - Pour un développement durable et global en faveur des Tunisiens

Dans le cadre du suivi au quotidien des affaires publiques en Tunisie et de son approche privilégiant le traitement de proximité, le Président de la République multiplie les rencontres avec la Cheffe du gouvernement pour passer en revue les diverses questions touchant de près les citoyens où qu'ils se trouvent.

En effet, en contact régulier avec les différents membres de l'équipe gouvernementale, chargée de mettre en pratique les directives et les orientations générales de l'oeuvre de développement, le Président Kaïs Saïed prouve qu'il est un adepte du contact direct, tout en suivant les résultats des consignes données et destinées à améliorer les conditions de vie du peuple qui demeure la principale finalité du projet présidentiel.

Ainsi et dans cet ordre d'idées, le Président de la République tient, périodiquement et régulièrement, des réunions de travail avec la Cheffe du gouvernement pour garantir une efficacité accrue à l'action gouvernementale, d'où la dernière en date, celle de mercredi, qui a porté, entre autres et plus précisément, sur la discussion du rapport de synthèse qui doit être mis au point dans le but de servir de base à l'élaboration du projet de loi du plan de développement pour la période 2026-2030.

De plus, ce plan est appelé à devenir une référence pour l'ensemble des législations à caractère économique et social pour la Tunisie nouvelle avec une consécration sans faille de la vocation sociale du pays.

Et fidèle à sa démarche en vue d'un développement durable et global, le Chef de l'Etat ne cesse de mentionner qu'il n'y a plus de place pour des zones privilégiées et d'autres marginalisées dans la mesure où il faut répondre, équitablement, aux besoins de tous les citoyens, toutes catégories et toutes régions confondues.

C'est dire que le Président Kaïs Saïed confirme son souci de concrétiser son option consistant à ouvrir de vastes horizons en faveur de toutes les régions du pays et dans les divers domaines de l'activité socioéconomique.

Autrement dit, la finalité du projet présidentiel reste le peuple qui doit récolter les dividendes de la révolution du 17 décembre 2010 avec l'objectif clair que chaque citoyen puisse vivre dans le respect total de sa dignité tout en jouissant de ses droits légitimes.

En outre, ce qui retient l'attention est ce retour à une démarche, maintes fois réitérée ces derniers temps, en indiquant qu'il est temps que de jeunes compétences prennent les rênes des responsabilités pour remplacer les personnes qui semblent en déphasage avec les défis qui se posent au peuple, dans le sens où elles n'ont pas compris qu'il est impossible de retourner en arrière et qu'il faut tirer les enseignements du passé car toute responsabilité est une mission lourde à accomplir quel qu'en soit le niveau.

Il en est de même pour le bon déroulement des différents services publics dont bon nombre n'arrivent pas à suivre la réalité et la nécessité de remplir réellement leurs fonctions qui ne sont autres que d'être à l'écoute des doléances du peuple, sachant que plusieurs institutions semblent loin des préoccupations des citoyens et ne remplissent pas, par voie de conséquence, leurs devoirs malgré l'importance des budgets qui leur sont alloués, comme l'a souligné, en substance, le Chef de l'Etat.

C'est la raison pour laquelle le Président de la République ne cesse de donner, ces derniers temps, des consignes précises pour un rendement meilleur au profit des Tunisiens, ce qui laisse entendre que les décisions seraient multipliées pour concrétiser la détermination présidentielle à aller de l'avant pour des mesures plus efficaces répondant aux aspirations du peuple tunisien.