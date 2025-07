Tunisie: ASM/Moez Gharbi, candidat à la présidence - « Remettre l'Avenir à sa place »

Désigné pour être le candidat du consensus, Moez Gharbi est prêt à se soumettre à la loi des urnes au cas où une autre liste se présente. Pour lui, comme pour les membres de la liste, l'intérêt du club prime sur tout le reste, avec pour objectif de faire revenir à l'Avenir de La Marsa à son rang habituel.

Aujourd'hui, on connaîtra le ou les candidats à la présidence de l'ASM étant donné que c'est la date limite du dépôt des dossiers. Jusque-là, un seul candidat s'est prononcé publiquement, l'ancien trésorier Moez Gharbi, qui explique ses motivations de se porter candidat pour la présidence de l'Avenir Sportif de La Marsa : "Je pense qu'à un moment donné, il faut foncer et prendre ses responsabilités envers son club de coeur.

Ce qui m'a encouragé, c'est que quand je commençais à constituer ma liste, je n'ai pas eu de difficulté à rallier des personnes à ma cause. Alors que je dois présenter une liste de 12 membres, je me trouve déjà avec 15 personnes qui collaborent avec moi au sein de la section football dans la perspective de préparer la prochaine saison.

Je dois peaufiner ma liste avant de la déposer ce dimanche et les trois personnes en surplus seront affectés à des postes de responsabilités si nous remportons, bien sûr, les élections.", nous a déclaré le candidat à la présidence de l'ASM, Moez Gharbi.

"On ne pouvait pas se permettre de perdre du temps"

En date du 21 juin, Moez Gharbi a été nommé par le président sortant, Taoufik Ben Nsib, à la tête de la section football.

Avec des pouvoirs étendus, Moez Gharbi a pour mission de coordonner, avec l'entraîneur Ameur Derbal, l'avenir des joueurs toujours sous contrat et les recrutements à faire durant le mercato estival, sans attendre la tenue des élections, le 21 juillet : "Les élections se tiendront trois semaines avant le coup d'envoi de la nouvelle saison.

On ne pouvait pas se permettre de perdre du temps et attendre la tenue des élections pour commencer à préparer la saison. En ce sens, j'ai été nommé par le président sortant, Taoufik Ben Nsib, pour préparer la nouvelle saison. Avec mes camarades, nous avons déboursé jusqu'à présent 320 mille dinars de nos fonds propres pour faire les recrutements, ainsi que les frais du stage de l'équipe qu'effectue actuellement à Gammarth. Cela n'a rien à voir avec notre candidature. Si une autre liste se présente, ou même plus, nous nous soumettrons à la loi des urnes.

C'est pour dire que, mes camarades et moi, avons pris la responsabilité de la section football par devoir envers notre club et non pas comme campagne électorale. Si une autre liste se présente et remporte les élections, nous serons ravis de collaborer avec le nouveau bureau et servir notre club en tant que supporters.", confie Moez Gharbi.

Retrouver son rang par étape

Pour le candidat Moez Gharbi, l'objectif est que l'ASM retrouve son rang habituel. Un objectif à atteindre par étapes : "La saison prochaine sera celle de la stabilisation avec pour objectif d'assurer le maintien sans encombre. La saison suivante, nous devrons franchir un palier en remettant l'ASM à son rang habituel".

En championnat, l'ASM était un outsider qui se plaçait en milieu de tableau. En Coupe de Tunisie, il est resté, même relégué en deuxième division, un spécialiste redouté par ses adversaires.