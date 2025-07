Afrique du Nord: La Tunisie a tout pour être un hub pharmaceutique régional

L'industrie pharmaceutique constitue un secteur stratégique dans la vie quotidienne de la Tunisie, un fait qui vient d'être confirmé par la secrétaire générale du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens de Tunisie (Cnopt), à l'occasion de la tenue du premier Congrès de la pharmacie à Sfax.

L'occasion était, également, propice pour mettre en exergue la fiabilité de la filière des médicaments, de leur fabrication et de leurs circuits de distribution grâce à la bonne gouvernance du secteur de la santé, en général, et à la rigueur des lois encadrant la profession et l'inspection pharmaceutique.

Et contrairement à ce que peuvent prétendre certaines mauvaises langues, le monopole de la Pharmacie centrale de Tunisie concernant l'importation et la fixation des prix des médicaments représente un véritable rempart contre les éventuels abus ou autres négligences dans la mesure où cela permet, non seulement, un meilleur contrôle des coûts, mais aussi et surtout un accès équitable à des produits de qualité, tout en adoptant des tarifs préférentiels par rapport aux marchés internationaux.

Signalons que cette orientation a été pour beaucoup dans la garantie de la sécurité sanitaire nationale, sans oublier que, selon la même responsable, la pénurie de certains médicaments, enregistrée de temps à autre, est un phénomène mondial.

Ledit congrès a été, par ailleurs, une opportunité idoine pour débattre de bon nombre de questions d'actualité, dont notamment les besoins nationaux et la mise en place de stratégies adaptées, ainsi que le renforcement de la coopération internationale, ce qui a fait apparaître des perspectives d'avenir prometteuses quant à une croissance et une évolution positive de la biotechnologie et des biosimilaires.

Parmi les autres facteurs qui jouent aussi en faveur de nouvelles percées du secteur pharmaceutique, la situation géographique qui encourage le volet des exportations vers les régions environnantes, ce qui s'ajoute à l'amélioration de l'infrastructure des soins de santé et la rationalisation des processus réglementaires, des éléments devant créer de nouvelles opportunités pour les investissements étrangers dans ce domaine.

Il est utile de relever que le Président de la République accorde une sollicitude particulière au secteur de la santé, plus précisément à celui de la production de médicaments où l'autosuffisance devrait être atteinte dans les meilleurs délais avec l'objectif évident de réussir l'autonomie en la matière et la souveraineté sanitaire.

Avec la mise en place de réformes ambitieuses, mais nécessaires, la Tunisie devrait inéluctablement devenir un hub pharmaceutique régional et se positionner comme un acteur clé dans l'industrie pharmaceutique régionale, surtout qu'elle détient le savoir, la qualité et la compétitivité pour répondre positivement aux besoins de ses citoyens et renforcer son rayonnement à l'international.