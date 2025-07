Tunisie: L'Etat social encore et toujours

La vocation sociale de l'Etat se confirme d'un jour à l'autre. C'est que dans l'esprit réformiste du Président de la République, tous les moyens de l'Etat doivent être mis au service d'une vie digne du citoyen. Une dignité synonyme de droit à l'emploi, au logement mais aussi et surtout à un environnement sain.

Il s'agit là d'une approche globale faite par et pour l'homme. Une approche dont l'ultime finalité est de garantir les conditions d'une vie digne où tous les citoyens ont accès aux mêmes droits garantis par la Constitution et mis en oeuvre par les autorités publiques.

Il est vrai que les temps sont durs et que l'accès au logement, ces derniers temps, relève du parcours du combattant pour plusieurs catégories sociales. Il est vrai également que la volonté de réforme doit l'emporter. Et voilà que le Chef de l'Etat donne l'exemple d'un grand homme qui cherche toujours à montrer la voie du salut et à trouver les vraies solutions.

Présidant, vendredi dernier, la réunion du Conseil des ministres, le Chef de l'Etat a encore une fois donné une grande impulsion à l'édification de l'Etat social. Un Etat où le citoyen, notamment à revenu limité, peut acquérir un logement. Lors de ce Conseil, des mesures historiques ont été prises visant à concrétiser le droit à un logement décent, respectueux de la dignité du citoyen, à travers des moyens simplifiés et à des prix adaptés à la situation des personnes à revenu faible ou moyen.

Sur un autre plan, le Président de la République s'est penché, à la fin de cette semaine, sur le dossier environnemental. Un dossier suivi de près par le Chef de l'Etat qui ne cesse de rappeler le droit du citoyen à un environnement sain.

Déterminé à répondre aux attentes des citoyens, il a effectué, les 9 et 10 juillet 2025, deux visites inopinées dans les gouvernorats de Monastir et de Nabeul. Ces déplacements sur le terrain lui ont permis de constater de visu la dégradation de l'environnement côtier et d'échanger directement avec les habitants sur les défis écologiques auxquels ils sont confrontés.

Une nouvelle démarche dans la gestion de la chose publique adoptée au plus haut sommet de l'Etat. Une démarche qui consiste à écouter directement le citoyen où qu'il se trouve. Une écoute attentive des attentes des citoyens suivie de mesures concrètes de nature à résoudre les problèmes et à trouver les solutions.

C'est ainsi que la dernière visite de Kaïs Saïed à certaines plages a montré l'ampleur de la dégradation de la situation environnementale de ces lieux qui représentent un gagne-pain pour bon nombre de pêcheurs et un espace de divertissement pour le citoyen lambda.

Conscient de l'ampleur de cette catastrophe environnementale qui affecte la vie des habitants, notamment les pêcheurs, pour qui la mer représente la seule source de revenus, le Chef de l'État a promis un soutien financier pour désamorcer la crise et s'est engagé à poursuivre les responsables.

Une démarche salutaire puisque pragmatique, devant donner l'exemple aux responsables régionaux qui sont invités à quitter leurs bureaux, à parler directement aux citoyens et à être à leur écoute.