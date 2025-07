Congo-Brazzaville: Portrait - L'artiste Cédric Sungu sculpte le chaos en espoir

La trentaine révolue, Cédric Sungu est un artiste plasticien qui ne laisse personne indifférent. À travers son apparence singulière mêlant audace, tendances contemporaines et esthétique assumée, il incarne une génération qui bouscule les codes de l'art congolais.

Dès le premier regard, l'on est captivé par son allure résolument originale : des dreadlocks bien portés, une silhouette soignée, et ce teint d'ébène éclatant qui lui donne une prestance naturelle. L'homme, à n'en point douter, respire l'art. Artiste dans l'âme, Cédric Sungu est diplômé de l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa.

Il y a obtenu son baccalauréat en sculpture sur métal en 2017, avant de se spécialiser dans la culture métallurgique. Depuis, il partage son temps entre Kinshasa et Abidjan, toujours à la recherche de nouvelles inspirations. Son mémoire de fin d'études, véritable manifeste écologique et identitaire, célèbre l'art de la récupération : fil de fer, cuivre, tôle, acier d'armature... autant de rebuts industriels transformés en oeuvres pleines de sens.

À travers ses sculptures, artiste plasticien réhabilite les fragments métalliques oubliés, symboles d'un pays riche mais meurtri. Il dénonce l'ampleur du désastre environnemental causé par la guerre à l'Est du pays et les pillages incessants de ses ressources. Ses créations, puissantes, interrogent sur la mémoire collective, la résilience et la reconstruction. Ses oeuvres redonnent aux métaux une nouvelle vie, une dignité. Elles rappellent leur rôle historique, notamment au XIXe siècle, dans les échanges commerciaux du sud-est de la République Démocratique du Congo.

Entre héritage et modernité, Cédric Sungu incarne la vitalité d'une culture congolaise contemporaine en quête de nouveaux repères, sans jamais renier ses racines. Marié et jeune père, il affiche un sens de responsabilité remarquable, reflet d'un équilibre entre vie personnelle et carrière artistique.