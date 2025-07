Nigeria: Attaque armée contre le séminaire d'Ivhianokpodi - Trois très jeunes séminaristes enlevés

Auchi — Une attaque armée a eu lieu au petit séminaire diocésain « Immaculée Conception » d'Ivhianokpodi, dans l'État d'Edo, au Nigeria. Trois jeunes séminaristes ont été enlevés par un groupe armé. Un agent de sécurité a été tué lors de l'assaut contre le séminaire.

Dans un communiqué publié par le diocèse d'Auchi, il est précisé que l'enlèvement a eu lieu peu après 21 heures, le jeudi 10 juillet.

Mgr Gabriel Dunia, exprimant sa douleur et celle de toute l'Église locale pour la mort de l'officier du Corps de défense civile nigérian, Christopher Aweneghieme, et pour l'enlèvement des trois jeunes séminaristes, a demandé que la messe votive du Très Précieux Sang de Jésus soit célébrée dans toutes les paroisses ces jours-ci afin de prier pour que Dieu éclaire le cœur et l'esprit des ravisseurs.

À l'heure actuelle, précise le diocèse d'Auchi, aucun contact n'a été établi avec les ravisseurs.

Les agents de police qui enquêtent sur les faits ont qualifié dans un communiqué cet acte d'« acte de violence insensé contre un établissement religieux et de jeunes étudiants innocents », définissant l'attaque comme « non seulement barbare, mais aussi une attaque directe contre la paix et la sécurité publique ».

Pour des raisons de sécurité, les autres séminaristes présents dans le bâtiment ont été « temporairement transférés dans un lieu sûr jusqu'à ce que les mesures de sécurité autour du séminaire soient renforcées ».

Le même séminaire avait été attaqué par un groupe d'hommes armés le 27 octobre 2024 (voir Fides 29/10/2024). À cette occasion, le père Thomas Oyode, recteur du séminaire, avait été enlevé et emmené dans la brousse, s'étant offert en otage à la place des deux jeunes séminaristes que les bandits emmenaient. À cette occasion, le père Oyode avait été libéré après 11 jours de captivité.