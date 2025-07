Afrique: La toile des triomphes de Mercy Tagoe - L'espoir en rouge, or et vert

L'objectif ultime de Mercy Tagoe est d'utiliser son influence pour propulser le football féminin sur le devant de la scène mondiale.

Et pourquoi pas ? La légende ghanéenne du football en a les moyens, forte d'une expérience impressionnante acquise au fil d'une carrière exceptionnelle.

Son parcours en tant qu'entraîneure reconnue témoigne d'un engagement sans faille pour faire grandir le football féminin, non seulement au Ghana, mais sur tout le continent africain.

Et tout a commencé sur le terrain.

« À mon époque, c'était le Championnat d'Afrique féminin. Je me souviens de notre toute première qualification pour Abeokuta. Me voir vêtue du rouge, or, vert avec l'étoile noire fut un vrai bonheur », se remémore Tagoe à propos de ses années de joueuse.

«C'était un jour inoubliable, car enfant, je priais pour que, un jour, je puisse porter les couleurs du Ghana. Peu importait l'endroit où je me trouverais. Ce qui comptait, c'était de revêtir ce maillot. Et quand tu enfiles le rouge, or, vert, tu deviens automatiquement ambassadrice de la nation. »

Ce n'est qu'en se tenant au milieu de ses coéquipières, vêtue des couleurs nationales, qu'elle a réellement pris la mesure de cette responsabilité.

« Honnêtement, avant d'intégrer l'équipe nationale, je pensais naïvement que c'était quelque chose d'ordinaire - jusqu'à ce que j'y entre. C'est là que j'ai compris l'ampleur de la responsabilité. Tant que tu n'y es pas, tu ne peux pas comprendre. »

Bien que le Ghana soit passé tout près du titre à plusieurs reprises en Coupe d'Afrique des Nations Féminine (CAN Féminine), Tagoe reconnaît que ne pas l'avoir remporté reste une douleur vive.

« Gagner ce trophée, c'est le but ultime. Et quand tu n'y parviens pas, crois-moi, ça fait très mal. C'est comme si ton ambition s'effondrait. Mais je suis convaincue qu'avec de la préparation et du temps, nous y arriverons. »

Au-delà du terrain, la trajectoire de Tagoe lui a ouvert des portes et transformé sa vie. Son statut d'icône nationale lui a permis d'accéder à des sphères élevées et d'intégrer des cercles prestigieux.

« En tant que légende, l'avantage, c'est que tu entres partout sans difficulté. Les gens te reconnaissent, te saluent et te témoignent beaucoup de respect pour ce que tu as accompli pour ton pays », confie-t-elle.

« J'ai reçu des missions de la CAF - nombreuses même. Je voyage sans payer de billet. Je loge dans des hôtels de luxe sans dépenser un centime. Je côtoie des personnes influentes, je me lie d'amitié avec des gens que je n'aurais jamais rencontrés autrement. En résumé, cela a façonné ma vie. Il faut être disciplinée, il faut savoir comment interagir avec les autres. »

Ces privilèges, admet-elle, ont renforcé sa voix et enrichi sa vision du monde.

« J'ai appris différentes cultures et valeurs ici et là, que j'ai intégrées aux miennes. Cela m'a transformée. Le football a vraiment évolué, surtout le football féminin, qui nous a donné du pouvoir. Aujourd'hui, les femmes peuvent s'exprimer, se tenir debout devant un public et se faire entendre, peu importe l'endroit. »

Ayant porté le maillot des Black Queens comme joueuse, puis dirigé l'équipe en tant que sélectionneuse, Mercy Tagoe-Quarcoo sait mieux que quiconque ce qu'il faut pour construire une équipe nationale performante.

Avec la qualification du Ghana pour la CAN Féminine 2025 au Maroc, elle ne se contente pas d'espérer : elle est convaincue.

« Je suis très optimiste. Comme je l'ai dit, aujourd'hui, toutes les joueuses des Black Queens sont professionnelles. Et lorsqu'on joue régulièrement en club en Europe, cela permet de rester en forme. Quand elles reviennent au Ghana, on voit tout de suite leur professionnalisme. Je crois que pour cette CAN 2025 au Maroc, nous irons faire forte impression. Je n'écarte rien. Franchement, je ne serais pas surprise si elles ramenaient la Coupe. Ce qu'elles font est positif, et je remercie Dieu que nous en soyons arrivés là.

Chaque Ghanéen veut voir les Black Queens soulever le trophée. Je suis Ghanéenne, je veux que nous remportions cette Coupe. Et j'ai foi en ce groupe que nous avons formé. Grâce à Dieu, presque toutes les joueuses ont été repérées par moi. C'est moi qui les ai sélectionnées, et on y a ajouté quelques autres professionnelles. Ce qu'elles font, croyez-moi, elles rendront bientôt fier le Ghana. »

Tagoe est particulièrement fière des avancées du football féminin au sein de la FIFA, de la CAF et des fédérations nationales.

« Le football féminin a vraiment atteint un nouveau cap et je rends grâce à Dieu que la FIFA s'y investisse autant. La CAF aussi fait de gros efforts. Toutes les associations membres s'impliquent énormément », dit-elle.

« Regardez ce que fait la Fédération ghanéenne de football pour le football féminin - c'est sans précédent.

Et quand on voit le parcours de l'Afrique du Sud à la Coupe du Monde, les performances du Maroc et du Nigeria... avec un petit coup de pouce de nos fédérations et de la CAF, je crois que la Coupe du Monde arrivera bientôt en Afrique. »

Ces dernières années, la Confédération Africaine de Football (CAF) a connu une transformation remarquable - saluée non seulement par les supporters et les joueuses, mais aussi par les acteurs techniques en coulisses.

Pour Tagoe, très impliquée dans le développement technique du jeu à l'échelle continentale, cette évolution est à la fois rafraîchissante et inspirante.

« Je tire mon chapeau à la CAF. Ils font vraiment un travail positif. La CAF n'a pas toujours été ainsi. Mais aujourd'hui, vu les efforts réalisés, croyez-moi, le ciel est notre seule limite. Je continuerai d'encourager mon département, dirigé par Raul Chipanda et Meskerem Ghoshime.

Ils font un travail formidable. D'un tournoi à l'autre, je suis membre du groupe d'étude technique. Ils forment des profils comme moi, mais aussi de grandes dames comme Jackie Shipanga, Clémentine Touré, Shailene Boyson et Madame Fran Smith.

Je suis convaincue que la CAF avance dans la bonne direction. Je les encourage à poursuivre. Nous y arriverons. Nous défierons le monde, et la CAF sera applaudie », conclut Mercy Tagoe.

L'héritage de Mercy Tagoe résonne bien au-delà des frontières du Ghana. Son parcours ne se résume pas à ses exploits passés : c'est une feuille de route vivante pour l'avenir du football féminin africain.