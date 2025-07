Une première édition lancée à Monastir et appelée à se déployer dans les régions lors des prochaines éditions.

La ministre des Affaires culturelles, Amina Sararfi, a présidé, le mardi 8 juillet, une première réunion préparatoire consacrée au suivi des préparatifs logistiques, financiers et artistiques de la 1ère édition du festival «International Tunisia Rap Tour Festival», en présence des membres du comité artistique et de plusieurs cadres du ministère.

Cette manifestation est prévue du 17 au 27 août au Ribat de Monastir, avec pour ambition d'investir chaque année une nouvelle région de la République, dans le cadre d'une politique culturelle fondée sur le principe de décentralisation, visant à soutenir la diversité artistique et à offrir aux jeunes talents des espaces d'expression et de création.

En ouverture de la réunion, le comité artistique a passé en revue les différentes dimensions organisationnelles et artistiques du festival, notamment la structure de la programmation, la répartition des concerts, la sélection des artistes tunisiens et internationaux, ainsi que les aspects techniques, logistiques et médiatiques.

Dans son intervention, la ministre a souligné que le ministère des Affaires culturelles est ouvert à toutes les formes musicales, sans exclusion, car elles reflètent la richesse et la diversité de la scène artistique tunisienne, ajoutant que chaque expression artistique a sa place et son rôle à jouer.

De son côté, le comité artistique a réaffirmé sa volonté de faire de ce festival une véritable plateforme d'expression libre et un tremplin pour les jeunes artistes, leur permettant de partager leurs expériences et d'élargir leurs horizons grâce à l'interaction avec un public diversifié. Une conférence de presse officielle sera tenue dans les prochains jours pour annoncer les détails de cette première édition, notamment la programmation finale et la liste des artistes participants.