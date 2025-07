Tunisie: La ligne d'or - Quels sont les métiers de demain ?

La génération « Alpha », née à partir de 2010, continuons à en parler cette semaine à l'heure où ces enfants s'apprêtent à franchir les portes du marché du travail. A quoi ressembleront les métiers de demain quand des métiers disparaissent et d'autres émergent.

L'essor de l'Intelligence artificielle et de la robotique bouleverse déjà le monde du travail et il devient plus que certain que les spécialistes en IA, ingénieurs en robotique et experts en cybersécurité seront parmi les profils les plus recherchés. Des métiers, qui nécessitent créativité, adaptabilité et compétences techniques pointues, permettront d'inventer, de gérer et de sécuriser les systèmes intelligents qui transformeront l'industrie, la santé, la finance ou encore l'éducation.

Et en fait, cela tombe bien, ces qualités et ce potentiel sont bien présents chez cette génération.

Mais la technologie ne s'arrête pas là. Les développeurs d'applications immersives, de jeux vidéo ou de solutions en réalité virtuelle et augmentée façonneront de nouveaux modes d'apprentissage, de divertissement et de collaboration. L'économie numérique, portée par la création de contenu digital, les influenceurs et les architectes du métavers, ouvrira la voie à des carrières inédites, où la créativité et l'esprit entrepreneurial seront rois.

Très concrètement, il semble, selon les experts, que les métiers de cybersécurité seront préservés voire renforcés, tant le besoin est extrêmement présent, notamment à mesure que se développent l'Intelligence artificielle et l'omniprésence du numérique dans la vie des entreprises et des particuliers.

Savez-vous par exemple quel sera le job d'un « prompt engeneer » ? Sa mission est de formuler et affiner les instructions destinées aux intelligences artificielles génératives afin d'obtenir des réponses précises et pertinentes, et surtout adaptées aux besoins des entreprises ou des créateurs.

En gros, c'est un « traducteur » entre l'humain et la machine, qui maîtrise à la fois la logique des modèles d'IA et l'art de la rédaction, pour améliorer la qualité des contenus produits automatiquement, qu'il s'agisse de textes, d'images ou de codes.

Par ailleurs, face à la crise climatique, la génération « Alpha » sera aussi celle de la transition écologique. Ainsi, les métiers liés à la durabilité, à l'environnement et aux technologies vertes prendront une importance capitale. Entre autres, les entreprises feront appel à des managers de la durabilité et des ingénieurs environnementaux, spécialistes des technologies vertes ou de la gestion carbone. Leur job : inventer sans cesse des solutions capables de préserver la planète.

Il faut aussi signaler que la raréfaction des ressources hydriques et des terres arables feront en sorte que l'on fasse appel de plus en plus à l'agriculture intelligente, la gestion de l'eau et des ressources naturelles. Les ingénieurs nouvelle génération devront redoubler d'imagination pour la conception d'infrastructures durables.

Certains métiers du futur restent encore à inventer. Les architectes de prompts, designers de comportements IA ou gestionnaires d'identité numérique illustrent la rapidité de l'évolution des besoins. À l'ère de la donnée, la protection et la valorisation de l'identité numérique deviendront des enjeux majeurs, tout comme la capacité à dialoguer et à collaborer avec des intelligences artificielles.