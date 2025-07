Algérie: Karaté do/Equipes nationales - Organisation prochaine de stages régionaux pour les athlètes d'élite (DEN)

ALGER — La Fédération algérienne de karaté do (FAK) compte organiser prochainement, des stages régionaux pour les athlètes "d'élite", qui seront ponctués par un ultime regroupement pour sélectionner les plus méritants en vue des prochaines échéances internationales, a-t-on appris auprès du directeur des équipes nationales (DEN).

"Parmi les décisions prises par le collège technique national, approuvées par le bureau fédéral et les techniciens présents à la réunion, figure l'organisation de stages préparatoires régionaux pour les athlètes d'élite, qui se termineront par un dernier regroupement pour sélectionner les meilleurs afin de représenter les couleurs nationales lors des prochaines compétitions internationales", a indiqué à l'APS Hichem Fellah, directeur des équipes nationales (DEN) au sein de la FAK.

En marge des épreuves du Championnat national de karaté do seniors Kumité et Kata (individuel et par équipes), qui ont pris fin vendredi à la coupole du Complexe olympique Mohamed Boudiaf (Alger), le technicien algérien a indiqué que "les regroupements prévus seront organisés dans les régions du Nord, de l'Est, de l'Ouest et du Sud".

Concernant la saison sportive, le même responsable a mentionné que le lancement des activités sportives et des championnats nationaux a été retardé en raison des élections de la fédération pour le mandat olympique (2025/2028), tenues en février dernier, suivies de l'organisation de toutes les compétitions nationales depuis le mois de mars dernier.

"Le début de notre mission a été extrêmement difficile (...). La saison sportive actuelle vient d'être achevée, et il ne reste plus que l'organisation du dernier Championnat national de karaté do pour les cadets, prévu prochainement à Oran. Ensuite, nous finaliserons le programme préparatoire de l'équipe nationale, que nous espérons qu'il soit approuvé par le ministère des Sports pour sa mise en oeuvre.", a expliqué M. Fellah.

Pour le DEN, ce programme se concentrera notamment sur des stages préparatoires internationaux pour permettre aux athlètes de se frotter au haut niveau, ainsi que sur la participation à des tournois d'envergure susceptibles d'améliorer le ranking liste international des athlètes, tout en développant le niveau technique des athlètes algériens.

Les épreuves du Championnat national de karaté do seniors (Kumité et Kata, individuel et par équipes) ont pris fin vendredi avec la consécration du MC Alger, qui a décroché 23 médailles (11 or, 6 argent et 6 bronze), devançant ainsi l'OC Hydra (2 or et 4 bronze), au moment où la JS Fréha a complété le podium, avec les deux médailles d'or remportées par les internationales Célia Ouikene (-50 kg) et Louiza Abouriche (-55 kg) en kumité (seniors/dames).