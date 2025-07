Algérie: El-Meniaa - Vers la création d'une ferme pilote pour la formation professionnelle

EL-MENIAA — Une ferme pilote relevant du secteur de la formation professionnelle sera créée prochainement dans la wilaya d'El-Meniaa, en vue de développer la formation pratique des stagiaires du secteur de la formation professionnelle dans le domaine agricole, a-t-on appris dimanche de la direction locale de la Formation et de l'Enseignement professionnels (DFEP).

S'étendant sur une superficie de six (6) hectares, localisée au niveau de la commune de Hassi-Lefhal, ce futur projet sera délimitée en différentes parcelles pour permettre aux cadres et stagiaires du secteur de la formation professionnelle activant dans les filières agricoles, de mener des expériences culturales de différentes espèces végétales et arboricoles fruitières, a indiqué le DFEP, Youcef Benaouirat.

La future exploitation agricole pilote tiendra lieu de mini-institut, avec la projection, entre-autres structures, d'un laboratoire devant assurer des formations dans les activités d'élevages aquacole et le petit élevage, en plus des cultures stratégiques, maraichères et autres en lien avec l'agronomie saharienne.

Le wali d'El-Meniaa, Mokhtar Benmalek, a souligné, lors de la pose de la première pierre de cette structure de formation pratique, l'importance de ce projet aussi bien pour le secteur de la formation que pour les jeunes de la région, avant de valoriser l'engagement des pouvoirs publics à appuyer les secteurs de la formation et de l'agriculture qui constitue la vocation

de la région, notamment dans les cultures céréalières et fourragères.

Des stagiaires des établissements de la formation ont salué cette initiative leur permettant d'acquérir des expériences théoriques et pratiques à même de faciliter leur insertion dans les futures activités agricoles.

Le projet en question est appelé à former une main-d'oeuvre qualifiée pour le marché local de l'emploi en quête de spécialités liées au monde agricole, notamment les cultures stratégiques dont cette wilaya constitue un pôle d'excellence, au regard des résultats obtenus ces dernières années.