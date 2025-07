Algérie: Mouloudji préside une réunion de coordination sur l'allocation spéciale de scolarité

ALGER — La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Soraya Mouloudji a présidé, dimanche au siège du ministère, une réunion de coordination consacrée au suivi et à l'évaluation de l'opération d'octroi de l'allocation spéciale de scolarité, a indiqué un communiqué du ministère.

Lors de cette réunion, Mme Mouloudji a souligné l'importance de "la coordination avec les secteurs partenaires de cette opération dans le cadre d'une solidarité gouvernementale, pour accélérer la finalisation des dispositions nécessaires pour garantir le versement de l'allocation spéciale de scolarité dans les délais impartis, et permettre aux élèves nécessiteux de bénéficier de ce soutien avant la prochaine rentrée scolaire".

La ministre a donné des "instructions fermes" à l'effet de mobiliser tous les cadres locaux des directions de l'action sociale et de la solidarité, et de l'Agence de développement social, pour accompagner et informer les catégories ciblées de la procédure et des modalités d'inscription pour bénéficier de cette allocation.

Elle a également précisé que cette réunion s'inscrit "dans le cadre de la poursuite de la mise en oeuvre du programme du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, dans le volet lié au développement social et à la solidarité nationale, à travers une stratégie visant à préserver les acquis sociaux et à activer les mécanismes de soutien et d'accompagnement des catégories vulnérables, notamment les enfants scolarisés issus de familles nécessiteuses et les enfants aux besoins spécifiques".

La ministre a donné des instructions portant essentiellement sur "la simplification des procédures d'actualisation des dossiers des bénéficiaires, déposés au niveau des communes, le transfert régulier et en temps réel, des dossiers, des établissements scolaires vers les bureaux de l'action sociale chargés de la saisie des données, outre la mobilisation des agents en charge de cette opération pour travailler selon le système de permanence, notamment les week-ends, en vue de garantir le versement de l'allocation de scolarité dans les délais impartis".

Mouloudji a mis l'accent sur la nécessité de "poursuivre les efforts pour garantir l'attribution de l'allocation spéciale de scolarité aux véritables bénéficiaires en toute transparence et de manière organisée", insistant sur l'importance de la "coordination entre tous les secteurs concernés pour atteindre les objectifs sociaux fixés".

A cette occasion, la ministre a salué les efforts consentis, depuis le lancement de l'opération début juillet, par les walis, les établissements éducatifs, les services de l'action sociale et l'Agence de développement social (ADS).

Cette réunion s'est tenue en présence de directeurs et de cadres des ministères de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, et de l'Education nationale, ainsi que des cadres de l'administration centrale du ministère de la Solidarité nationale et des directeurs des services concernés de l'ADS.