Algérie: Le pays avance à pas sûrs vers un avenir radieux au rythme d'acquis sans précédent

ALGER — L'Algérie Nouvelle avance à pas sûrs vers un avenir radieux, au rythme d'acquis sans précédent qui augurent d'un avenir prometteur, nécessitant l'achèvement de ses efforts par la synergie et la solidarité de tous les Algériens, indique la revue El Djeïch dans son numéro de juillet.

Sous le titre "Sur la voie de la fidélité", l'éditorial de la revue El Djeïch souligne que l'Algérie célèbre, ce mois-ci, les festivités commémoratives du 63e anniversaire de la restauration de l'indépendance et du recouvrement de la souveraineté nationale, "en hommage à l'une des étapes fondamentales de notre Histoire séculaire".

La revue El Djeïch relève que la célébration du 63e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale est "une occasion de nous remémorer les exploits de ces héros de l'Algérie qui ont consenti les plus lourds sacrifices à la gloire de la Patrie (...) et de renouveler le serment de fidélité à leur égard".

Par cela, "nous concrétiserons leurs aspirations ainsi que les espoirs du peuple algérien aujourd'hui. Ceux de l'Algérie nouvelle, victorieuse, qui avance à pas sûrs et avec confiance vers un avenir radieux, une Algérie qui vit, ces dernières années, au rythme d'acquis et de réalisations sans précédent dans divers domaines et à tous les niveaux", note la même source.

C'est aussi, poursuit la revue, "une Algérie confiante et déterminée, qui a reconquis son prestige et la place qu'elle mérite dans le concert des nations, grâce à ses hommes loyaux, à ses institutions fortes, à son peuple fier et à sa jeunesse ambitieuse qui fait l'objet du plus grand intérêt de la part des hautes autorités du pays".

L'objectif est de "continuer sur la voie des victoires", comme l'avait rappelé le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, dans son message à l'occasion du 63e anniversaire de l'indépendance et du recouvrement de la souveraineté nationale, en déclarant: "En évoquant ces souvenirs lumineux inscrits dans le registre glorieux de notre Patrie, nous nous remémorons les étapes franchies sur le chemin du renforcement de notre immunité nationale, par la consolidation des liens d'unité, la marche résolue vers l'édification de l'Etat avec le renforcement de ses institutions et la prise en charge du présent de notre peuple valeureux ainsi que de l'avenir de ses filles et fils".

La revue rappelle, dans le même sens, que le président de la République avait affirmé que "notre pays a franchi des étapes successives sur cette voie, celle de l'Algérie victorieuse, fidèle à ses principes et consolidant ses fondements en oeuvrant à l'ancrage d'une véritable citoyenneté. Grâce aux sacrifices de ses filles et de ses fils, elle a su triompher".

Dans cette dynamique, souligne la revue El Djeïch, "l'Armée nationale populaire, qui vient d'être renforcée, au moment où nous célébrons cet anniversaire qui nous est cher, par de nouvelles promotions de cadres compétents, qualifiés militairement et scientifiquement et imprégnés de nobles principes et idéaux nationaux, continue avec détermination et fermeté d'être au diapason du projet de renaissance engagé par notre pays, prouvant qu'elle est le bastion inexpugnable de la Nation qui a été et demeurera toujours le protecteur de la fierté de la Patrie, le défenseur de ses frontières et de sa souveraineté, qui veille à la préservation de sa sécurité et de sa stabilité par fidélité à nos valeureux Martyrs".

"Tout comme l'Armée de libération nationale avait prouvé, durant notre glorieuse Révolution, qu'elle était le fer de lance du peuple, infligeant une cinglante défaite au colonialisme barbare et sapant ses fondements, l'Armée nationale populaire (ANP) prouve, aujourd'hui, qu'elle est le bouclier protecteur de la Nation et son glaive acéré qui tranchera la main de quiconque nourrirait l'intention de porter atteinte à la sécurité et à la stabilité de notre Patrie", ajoute la revue.

L'ANP, note la même source, "est pleinement consciente de la grandeur et du poids de ses responsabilités, sous la direction d'un commandement éclairé, conscient de l'ampleur des défis sécuritaires qui se profilent sur les plans régional et international ainsi que des mutations qui s'opèrent dans notre environnement géopolitique et leurs répercussions sur la sécurité et la stabilité de notre pays".

Pour sa part, le Général d'Armée Saïd Chanegriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire, avait déclaré dans son message à la même occasion: "Nous voici aujourd'hui à poursuivre le parcours de nos vaillants aïeux dans un contexte régional et international marqué par des défis et des menaces complexes".

"Cette conjoncture nous impose de faire preuve des plus hauts degrés de vigilance et de prudence, afin de contrer toute tentative visant à porter atteinte à la terre des Chouhada, en s'armant de la même volonté et des valeurs suprêmes pour lesquelles ils ont combattu, résisté et sont tombés en martyrs", a-t-il affirmé.

Il a ajouté, dans le même contexte, que "l'Algérie, qui a retrouvé son indépendance et sa souveraineté grâce aux luttes de ses valeureux enfants, compte aujourd'hui sur vous, enfants de l'Armée nationale populaire, digne héritière de l'Armée de libération nationale, inspirée par les nobles idéaux de la glorieuse Révolution, pour poursuivre cette noble mission, préserver le legs des Chouhada et concrétiser leurs aspirations à une Algérie libre, sûre et stable".

A la fin, la revue El Djeïch a rendu hommage à "tous ceux qui continuent de veiller à la préservation de la sécurité et de la stabilité de l'Algérie ainsi qu'à la sauvegarde de sa souveraineté avec dévouement et sincérité, déployés en tout point du territoire sacré, le long de ses immenses bandes frontalières, dans les montagnes, les vallées et les plaines, accomplissant leurs missions avec conscience et un sens élevé et profond du devoir national pour que l'Algérie demeure à jamais souveraine, forte, sûre et prospère".