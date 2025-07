Sénégal: Grève de l'entente SYTJUST-UNTJ - Encore 72 heures et sans service minimum

Le bras de fer entre travailleurs de la justice et le gouvernement est loin de connaitre son épilogue. Malgré les grèves observées dernièrement causant d'énormes préjudices aux justiciables Sénégalais, la situation reste toujours en l'état. Aucune issue heureuse n'est jusque-là perceptible.

Devant cet état de fait, l'Entente SYTJUST-UNTJ est allée à la vitesse supérieure. Ainsi, pour exiger le respect de leurs droits, la reconnaissance de leur rôle fondamental dans le fonctionnement de la Justice et l'ouverture immédiate d'un dialogue sérieux avec les autorités, les syndicalistes ont de nouveau décrété une grève de 72 heures, à partir du lundi 14 au mercredi 16 juillet 2025.

Selon l'Entente SYTJUST-UNTJ, « Ce mouvement n'est pas une simple réaction ponctuelle. C'est une lutte pour la dignité, pour une Justice qui respecte aussi celles et ceux qui la font fonctionner au quotidien », ont-ils indiqué, soulignant qu' « Il est temps d'en finir avec la précarité institutionnalisée, les promesses non tenues, les discriminations internes et le mépris bureaucratique. »

A cet égard, prévient-on « Aucun service minimum ne sera assuré durant les trois jours de grève. Nous devons montrer que sans les travailleurs de la Justice, il n'y a pas de justice rendue », le communiqué.

Entre autres revendications posées sur la table du gouvernement figurent, l'alignement des greffiers à la hiérarchie A2, conformément à leur niveau de responsabilité et de qualification ; le reclassement des agents des hiérarchies B et C dans le corps des agents de greffe professionnels (AGP), pour corriger une injustice flagrante ; la rencontre avec le gouvernement, afin de satisfaire l'ensemble des points de revendications consignés dans les préavis de grève déposés en février 2025 par les syndicats des travailleurs de la Justice ; la fin de la marginalisation des agents du greffe et des corps dits « non judiciaires » trop souvent relégués à l'arrière-plan du service public de la Justice.