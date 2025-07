Afrique du Nord: Expo Osaka - Le Premier ministre algérien visite le pavillon tunisien et salue la richesse du patrimoine culturel

En marge de sa participation aux festivités de la Journée nationale de l'Algérie à l'Expo 2025 d'Osaka, le Premier ministre algérien, Nadir Larbaoui, a effectué, vendredi, une visite officielle au pavillon tunisien, marquant ainsi un geste fort d'amitié entre les deux pays.

Accompagné d'une délégation de haut niveau comprenant notamment le ministre de la Culture et des Arts, Zouheir Bellou, et la ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Houria Meddahi, Larbaoui a été accueilli par les responsables du pavillon tunisien. Cette visite témoigne, selon le Centre de promotion des exportations (CEPEX), de la solidité des relations bilatérales et de l'attachement commun à la coopération maghrébine.

Au cours de la visite, la délégation algérienne a pu découvrir la richesse et la diversité des produits exposés, alliant artisanat traditionnel et créations contemporaines. Le pavillon tunisien met en lumière l'authenticité du patrimoine culturel du pays et reflète la diversité de ses savoir-faire.

Impressionné par la qualité de l'exposition, le Premier ministre algérien a salué les efforts déployés par la Tunisie pour promouvoir son image dans ce grand rendez-vous international. Il a souligné la capacité du pays à valoriser son héritage culturel et à séduire les visiteurs du monde entier.

Dans un mot laissé dans le livre d'or du pavillon, Nadir Larbaoui a exprimé son admiration pour une présentation qui « reflète une histoire profonde, une culture riche et une nature exceptionnelle ». Il a également rappelé les liens historiques, culturels et linguistiques profonds entre l'Algérie et la Tunisie, deux pays unis par « une fraternité sincère et un destin commun ».

Le Premier ministre a enfin réaffirmé la volonté de l'Algérie de renforcer ses relations avec la Tunisie et d'élargir les perspectives de coopération bilatérale, dans le respect des valeurs partagées et de l'héritage civilisationnel commun.

Selon le CEPEX, cette visite constitue un symbole fort de solidarité et de convergence entre les deux rives du Maghreb, incarnant l'esprit de fraternité régionale dans les grandes manifestations internationales.